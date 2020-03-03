Современное искусство

За современным искусством можно сходить на выставку, а за самым современным – обратиться к любой из героинь нашего фотопроекта. Эти девушки тоже создают шедевры, причем каждый день. И сами они чудо как хороши!

Инна Филина, руководитель школы танца и фитнеса Dance-Fit:

– Танец – выразительный вид искусства, в котором сплетаются вместе музыка, движения, эмоции и чувства. Танец не ставит границ по возрасту: начать никогда не рано и не поздно!

Дарья Форстер, руководитель студии и школы маникюра Fors.D.room:

– Маникюр – это живопись в миниатюре, с ювелирной точностью и художественным подходом к дизайну. Сегодня на ногтях воплощаются такие шедевры, а технологии работы стали настолько совершенными и разнообразными, что и художники позавидуют.

Юлия Головина, руководитель агентства PartyTime24:

– Как живописное полотно складывается из тысячи мазков, так и праздник – из огромного количества деталей. Чтобы герой мероприятия и его гости наслаждались каждым моментом, нужно продумывать его с точностью до секунды, чтобы каждое слово, мелодия, номер шоу-программы были на своем месте и вовремя.

Наталья Демидова, руководитель школы-студии моделирования взгляда МiLASHka:

– Наращивание ресниц я могу смело назвать искусством: ведь мы создаем для женщин новый взгляд. В этом нужен творческий подход, чувство вкуса и стиля, понимание пропорций – как в любом виде искусства.

Искусство лэшмейкера заключается в том, чтобы подобрать под внешность каждой девушки правильную длину, объем ресниц, эффекты.

Моделирование взгляда – это тот же макияж, только не на один вечер, а минимум на 2-3 недели. Как визажист или художник, с помощью наращивания мастер может зрительно сделать взгляд клиентки более открытым, изменить разрез глаз, визуально вытянуть их, сымитировать стрелку или скорректировать нависшее веко, и таких секретов много.

Одежда предоставлена магазином LIVENTINI. Макияж, причёски: Надежда Шурухнова, @n71_mua, Анна Киселёва, @kiseleva_style, Татьяна Вилимас, @vilimas_tatyana.