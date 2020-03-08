С праздником, дорогие женщины!

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В весенний праздник для всем читательниц «Модного города» – поздравления от партнеров и друзей нашего журнала и блога!

Никита Герасимов, руководитель сети магазинов «Клумба»:

– Женщины окружают нас любовью, заботой и теплом с самого нашего рождения и всю жизнь. И чтобы выразить им нашу благодарность, не хватит всех цветов мира! Но мы будем стараться! :) Любимые наши! Будьте счастливы, наслаждайтесь каждым днем, получайте больше приятных сюрпризов от судьбы и больше подарков от любящих мужчин!

Михаил Арзуманян, руководитель сети стоматологических клиник Smile SPA:

– Любая женщина достойна того, чтобы ее окружало всё самое лучшее: любящая и заботливая семья, интересные занятия, красивые вещи, верные друзья, вдохновляющие маршруты. Пусть всего этого будет в вашей жизни как можно больше, дорогие наши девушки и женщины!

Денис Викторов, ресторатор (бар «Юность» и пицца-бар&гриль «Дружба»), создатель и спикер вечеринки REAL TALK PARTY:

– Милые, дорогие, красивые девушки! Желаю, чтобы рядом с вами всегда были люди, способные исполнить все ваши желания. Пусть эти люди будут с вами на одной волне и поддерживают вас во всем – в разговорах по душам и в планах на вечер, в безрассудных порывах и грандиозных мечтах. Весны в душе и вечной юности!

Элвар Ахадов, руководитель стоматологической клиники L-Dent:

– Наши любимые, прекрасные женщины! Спасибо вам за то, что делаете наш мир ярче, вдохновляете на новые победы, заботитесь и оберегаете. Желаю, чтобы каждый ваш день был озарён счастливыми улыбками, а весна наполнила вашу жизнь не только солнцем и ароматом цветов, но и радостью, благополучием и любовью!

Дмитрий Сидоркин, руководитель компании SOFT GOLD:

–Представительницы прекрасного пола во многих сферах могут дать фору мужчинам в профессионализме и карьерных успехах. Желаю всем женщинам найти свое место в жизни, реализовать таланты, добиться желаемых высот! И обязательно будьте счастливы! Вы – самое главное

и дорогое, что у нас есть!

Амик Григорян, управляющий рестораном «Большой Кремлевский»:

– Дорогие женщины, желаю вам наслаждаться вкусом жизни, чаще дарить себе маленькие радости, больше отдыхать и получать удовольствие от всего, что вас окружает! Будьте безгранично и бесконечно счастливы!

Александр Родин, руководитель свадебного агентства Wedisson:

– Дорогие женщины, желаю вам, чтобы каждый ваш день дарил вам яркие и разнообразные впечатления – ведь именно они делают жизнь интересной. В ваших силах превратить ее в бесконечный праздник: - пробуйте новое, не бойтесь перемен, ставьте перед собой смелые цели и наслаждайтесь моментом!

Денис Борисов, руководитель ТД Schoollook и ДИП «Джунгли»:

– От всего сердца поздравляю женщин с весной и праздником 8 Марта! Пусть в вашей жизни будет больше позитивных эмоций, приятных событий, больше общения с любимыми и близкими по духу людьми, больше поводов для праздника! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостными моментами!

Алексей Банников, персональный тренер VLASTELIN FITNESS:

– Женщины наполняют мир красотой. Так пусть мир в лице нас, мужчин отблагодарит вас любовью, верностью, нежностью и прекрасными подарками!

Алексей Карась, персональный тренер VLASTELIN FITNESS:

– Будьте красивы, желанны, энергичны и счастливы!

Алексей Чистяков, персональный тренер VLASTELIN FITNESS:

– Милые женщины, пусть рядом с вами всегда будут любящие и дорогие вам люди! Пусть на вашем пути встречается больше людей, которые помогают вам развиваться, становиться ее лучше и счастливее!

Анатолий Сенькин, персональный тренер VLASTELIN FITNESS:

– Любви, успехов во всем и весны в душе и настроении!