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Мода: привет из 90-х

Мода: привет из 90-х

Мода повторяется: всё то, что мы сегодня называем модными тенденциями, уже когда-то было. Например, из 90-х к нам вернулись бельевой стиль, поясные сумки, велосипедки, большие кроссовки и цветные колготки. Вместе с топ-моделью тех лет Клаудией Шиффер и удивительно похожей на нее Анной Колотовкиной вспоминаем еще две фешн-приметы девяностых, которые снова громко зазвучали в сегодняшней моде.

Цветные меха

Искусственные шубы, которые в 90-х называли «чебурашками», благодаря тренду на экологичность триумфально вернулись. Теперь они окрасились во все цвета радуги, от нейтральных серого и коричневого до ярких оттенков и звериных принтов.

Пиджаки и клетка

Клетчатые пиджаки тоже пришли к нам из прошлого. В 90-х их было модно носить с клетчатой же юбкой.

Сейчас в тренде клетчатый узор во всех его проявлениях: «гусиная лапка», гленчек, тартан (он же шотландка), виши.

А вы модничали в 90-е? Поделитесь фотографиями в комментариях!

На Анне: шуба и пиджак от магазина QUI. Макияж: Екатерина Исаян, @gia_karangi.
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Автор: Екатерина Белова
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