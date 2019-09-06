Гороскоп на сентябрь: вам везёт!

Сентябрь для многих знаков зодиака станет удачным месяцем. Должно сложиться всё, что вы задумали, вырастут доходы и везение не обойдет стороной.

В сентябре, а именно 24-го, празднует свой день рождения Алёна Шперова,

маркетолог агентства «Кейс».

Поздравляем Алёну и всех, кто родился в этом месяце!

Овен (21.03–20.04)

Вас ждет увеличение доходов, и на первом плане будет работа. Но не исключено, что именно в сентябре вы встретите человека, с которым захочется создать семью.

Благоприятные дни: 10, 20, 24, 28 сентября.

телец (21.04–21.05)

Удачный месяц, богатый на различные встречи, творческие идеи и нестандартные решения.

Элемент творчества и везения будет присутствовать во всём.

Благоприятные дни: 7, 11, 15, 21, 23 сентября.

Близнецы (22.05–21.06)

Настала пора отбросить все сомнения и уверенно идти к своей цели. Семейные Близнецы займутся домом, а у одиноких есть все шансы встретить свою половинку.

Благоприятные дни: 9, 13, 17, 21 сентября.

рак (22.06–22.07)

Отличный месяц, чтобы совершить подвиг и сделать то, на что раньше не решались или не хватало сил. Под влиянием планет вы превращаетесь из мыслителя в человека действия. Удивите себя и окружающих!

Благоприятные дни: 7, 12, 16, 19, 21, 25, 28 сентября.

лев (23.07–23.08)

Вашему упорству и целеустремленности можно только позавидовать. Поэтому и деньги начнут приходить к вам быстро и в большом объеме.

Благоприятные дни: 6, 18, 25, 27, 28 сентября.

дева (24.08–23.09)

Проснется страсть к приключениям и путешествиям, и именно сейчас произойдут глобальные перемены в вашей жизни. Девы будут чувствовать себя абсолютно счастливыми.

Благоприятные дни: 11, 16, 21, 25, 29 сентября.

Весы (24.09–23.10)

В сентябре Весам захочется перемен. Кто-то задумается о смене работы и внешнего образа, а кто-то захочет изменить режим дня и систему питания. В любом случае все перемены пойдут вам только на пользу.

А в конце месяца наконец произойдет то, к чему вы так долго готовились и чего так сильно ждали.

Благоприятные дни: 9, 12, 27, 29 сентября.

скорпион (24.10–22.11)

Появятся перспективы в делах, бизнесе. Вас могут привлечь к новым коллективным проектам, к серьезной работе, и ваше отношение к жизни может быть в корне пересмотрено.

Благоприятные дни: 7, 10, 21, 26 сентября.

стрелец (23.11–21.12)

Не упустите свой звездный шанс! Чтобы выполнить «программу максимум», как можно быстрее избавьтесь от всего лишнего и почистите свое пространство, в том числе информационное.

Благоприятные дни: 10, 16, 20, 25, 29 сентября.

козерог (22.12–20.01)

Один из самых сложных периодов в году, и Козерогам придется потратить немало сил и времени, чтобы добиться успеха в своих начинаниях. Отношения с близкими и любимыми будут стабильными.

Благоприятные дни: 9, 14, 19, 23, 27 сентября.

водолей (21.01–19.02)

Очень динамичный месяц, полный самых разных событий, в которых от провала до триумфа будет самая короткая дистанция.

Но кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Благоприятные дни: 8, 11, 17, 26 сентября.

рыбы (20.02–20.03)

Месяц значительных перемен. Смело переступайте через свои сомнения и идите вперед. Семья и дом выйдут на первый план, поэтому предстоит немало непредвиденных денежных трат.

Благоприятные дни: 7, 11,12 сентября.