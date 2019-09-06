Гороскоп на сентябрь: вам везёт!
Сентябрь для многих знаков зодиака станет удачным месяцем. Должно сложиться всё, что вы задумали, вырастут доходы и везение не обойдет стороной.
В сентябре, а именно 24-го, празднует свой день рождения Алёна Шперова,
маркетолог агентства «Кейс».
Поздравляем Алёну и всех, кто родился в этом месяце!
Вас ждет увеличение доходов, и на первом плане будет работа. Но не исключено, что именно в сентябре вы встретите человека, с которым захочется создать семью.
Благоприятные дни: 10, 20, 24, 28 сентября.
Удачный месяц, богатый на различные встречи, творческие идеи и нестандартные решения.
Элемент творчества и везения будет присутствовать во всём.
Благоприятные дни: 7, 11, 15, 21, 23 сентября.
Настала пора отбросить все сомнения и уверенно идти к своей цели. Семейные Близнецы займутся домом, а у одиноких есть все шансы встретить свою половинку.
Благоприятные дни: 9, 13, 17, 21 сентября.
Отличный месяц, чтобы совершить подвиг и сделать то, на что раньше не решались или не хватало сил. Под влиянием планет вы превращаетесь из мыслителя в человека действия. Удивите себя и окружающих!
Благоприятные дни: 7, 12, 16, 19, 21, 25, 28 сентября.
Вашему упорству и целеустремленности можно только позавидовать. Поэтому и деньги начнут приходить к вам быстро и в большом объеме.
Благоприятные дни: 6, 18, 25, 27, 28 сентября.
Проснется страсть к приключениям и путешествиям, и именно сейчас произойдут глобальные перемены в вашей жизни. Девы будут чувствовать себя абсолютно счастливыми.
Благоприятные дни: 11, 16, 21, 25, 29 сентября.
В сентябре Весам захочется перемен. Кто-то задумается о смене работы и внешнего образа, а кто-то захочет изменить режим дня и систему питания. В любом случае все перемены пойдут вам только на пользу.
А в конце месяца наконец произойдет то, к чему вы так долго готовились и чего так сильно ждали.
Благоприятные дни: 9, 12, 27, 29 сентября.
Появятся перспективы в делах, бизнесе. Вас могут привлечь к новым коллективным проектам, к серьезной работе, и ваше отношение к жизни может быть в корне пересмотрено.
Благоприятные дни: 7, 10, 21, 26 сентября.
Не упустите свой звездный шанс! Чтобы выполнить «программу максимум», как можно быстрее избавьтесь от всего лишнего и почистите свое пространство, в том числе информационное.
Благоприятные дни: 10, 16, 20, 25, 29 сентября.
Один из самых сложных периодов в году, и Козерогам придется потратить немало сил и времени, чтобы добиться успеха в своих начинаниях. Отношения с близкими и любимыми будут стабильными.
Благоприятные дни: 9, 14, 19, 23, 27 сентября.
Очень динамичный месяц, полный самых разных событий, в которых от провала до триумфа будет самая короткая дистанция.
Но кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Благоприятные дни: 8, 11, 17, 26 сентября.
Месяц значительных перемен. Смело переступайте через свои сомнения и идите вперед. Семья и дом выйдут на первый план, поэтому предстоит немало непредвиденных денежных трат.
Благоприятные дни: 7, 11,12 сентября.