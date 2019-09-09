В Туле выступила певица Лебеда

В Гостевом Доме «ИмператорЪ» состоялось открытие нового авторского проекта Катерины Нечепурновой «Императорский Ангажемент». На мероприятии состоялся концерт «русской Pink» — певицы Юлии Лебеды, участницы многих TV-программ, обладательницы мощного голоса и яркой харизмы plus size.

Хэдлайнером мероприятия стала известная актриса театра и кино, самая высокая ведущая Санкт-Петербурга Груша Петровская – дерзкая, ироничная интеллектуалка.

Подробности вечера — в нашей фотогалерее.