Модные штампы

Маникюр со стемпингом – актуальный вариант нейл-арта, который можно сделать за несколько минут. Сложный узор или геометрический принт создаётся одним движением руки. О модном тренде рассказывает Виктория Попова, креативный директор студии маникюра.

Виктория Попова.

При стемпинге рисунки на ногти наносятся с помощью специальных штампов.

Они позволяют одним прикосновением к ногтю создать на нем узор из полосок, сетки, эффект кружева, завитки, анималистические и растительные принты и любые другие рисунки.

Стемпинг предлагает бесконечное количество вариантов, причём каждый из них можно сделать лаком любого цвета по вашему выбору.

Сочетание разных видов нейл-дизайна в одном маникюре в тренде уже не первый год. Поэтому и стемпинг мастера часто комбинируют с другими приемами. Он стильно смотрится с френчем, красиво дополняет омбре, может подчеркнуть минималистичный однотонный маникюр, если нанести строгий геометрический принт на один-два ноготка. Девушки часто не останавливаются на одном принте, а сочетают несколько разных узоров в одном маникюре.