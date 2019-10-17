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Чем красится визажист?

Чем красится визажист?

Свои бьюти-секреты раскрывает Вероника Гомулак, визажист и основатель студии «Архитектура красоты».

1. Корректор Estee Lauder Double Wear bb отлично маскирует следы усталости и воспаления и при этом не сушит кожу, придает деликатное сияние и дарит ощущение мягкости и комфорта.

2. Увлажняющий флюид, придающий сияние, от Kiko. Увлажняющий дневной крем, солнцезащитный экран и хайлайтер за счет блестящих золотистых частиц в одном флаконе. А еще изысканный аромат мускуса и розы как приятный бонус. Отличная база под тональное средство!

3. Легендарная тушь Vivienne Sabo Cabaret, рекомендованная Ксенией Собчак и Еленой Крыгиной в личных блогах, есть и в моей косметичке. Тушь насыщенно-черного цвета. Отлично приподнимает и закручивает ресницы.

4. Кремовые шиммерные тени от Kiko цвета «шампань» (№200) легко набираются на кисть, не осыпаются в течение дня и не скатываются. Одно удовольствие!

5. Со суперстойким тинтом Manly Pro можно прорисовывать как отдельные волоски бровей, так и создавать графичные брови. Идеально ложится и дает матовый финиш.

6. Тональный флюид Shiseido Synchro Skin Glow, пожалуй, единственный тон с эффектом сияния, который устроил меня. Покрытие маскирует небольшие воспаления, визуально разглаживает рельеф кожи и выравнивает цвет лица.

7. Румяна от Kiko смело можно записать в мейкап-отряд под названием «круче люкса». Благодаря кремовой текстуре безупречно ложатся и растушевываются.

8. Бронзер OCEAN FEEL от Kiko (оттенок 01) идеален для создания макияжа с эффектом загара. Он легко смешивается благодаря шелковистой текстуре. Кроме того, бронзер отличается повышенной водостойкостью и выдерживает высокие температуры. Продукт №1 для отпускной косметички.

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Автор: Екатерина Белова
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