Мода на ногти: френч и геометрия

В чем скрывается секрет излюбленного всеми френча и какой еще дизайн ногтей будет в тренде в 2019-2020?

Виктория Попова,

креативный директор студии маникюра

Французская улыбка

Неотразимый френч – это более чем универсальный дизайн ногтей, который выручит модниц в любой ситуации – как то самое маленькое черное платье Коко Шанель или же базовый гардероб с джинсами, рубашкой и лодочками.

Создание модного по сей день французского дизайна ногтей было как раз и вызвано необходимостью в изысканном маникюре, который был бы уместен с любым образом и стилем одежды – всегда и везде. Френч как нельзя лучше подчеркивает ухоженность и прелесть рук благодаря нейтральному фону и «улыбке» - не только белой: цветные вариации тоже приветствуются!

Геометрия

Геометрические узоры и орнаменты представлены множественными вариациями принтов на ноготочках.

В основу геометрического маникюра положено создание всевозможных фигур с использованием линий, штрихов, зигзагов и точек, которые могут быть размещены в любом порядке и вариациях.