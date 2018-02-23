Мужское хобби: стритфишинг

Максим Троицкий, врач и увлечённый рыболов, рассказал «Модному городу» об одном из популярных мужских увлечений. Это рыбалка в черте города или стритфишинг.

Рыбалка – одно из увлекательнейших и полезных развлечений и одно из самых популярных хобби в мире. Это спорт, который требует знаний, умелых рук и терпения.

В моем понятии рыбалка – отличный способ провести свободное время, а рыболов – отличный человек, которого природа охотно берет в компанию. Но что, если того самого «свободного» времени мало, а чтобы оказаться на природе с удочками, оно необходимо? Я отвечу на этот вопрос, познакомив вас с рыбалкой в черте города или, если хотите быть на хайпе, – стритфишингом.

В первую очередь городская рыбалка – это возможность половить рыбу, когда не хватает времени для полноценного выезда за город.

Во?вторых, стритфишинг – прекрасный повод прогуляться по набережным как своего родного, так и других городов, познакомиться поближе с парками и прудами, просто провести время на прогулке. И, наконец, в?третьих, такой вид рыбной ловли является необходимой тренировкой для увлечённых и профессиональных рыболовов.

Теперь про наш родной город Тулу. Набережная реки Упы в районе от моста на Пролетарской до моста на Мосина – в настоящее время здесь происходят огромные перемены к лучшему! Вдоль всего берега реки дорожки вымощены плиткой, акватория чистится в целях расширения русла реки. Здесь я первый раз и попробовал рыбачить в городе, и… получилось!!!

Рыба в реке есть: лещ, язь, судак, окунь, особенно много щуки хороших размеров. В местах перекатов постоянно охотятся такие «беззубые» хищники, как жерех и голавль.

У меня хорошо получается ловить голавля прямо с Зареченского моста весной и летом в жару на различных насекомых (майский жук, позже – саранча).

По поводу щуки. Это очень прожорливая рыба, что делает ее поимку более предсказуемой, а рыбалку – ярче и увлекательнее. В этом году я наловил зубастых хищниц сполна. При этом с собой у меня были только спиннинг класса ультралайт (об этом в следующей статье) и маленькая коробочка с искусственной приманкой.

Рыбу я фотографирую и отпускаю, в случае поимки крупного трофея обязательно измеряю длину и взвешиваю.

Нести пойманную рыбу домой – не цель столь благородного и интересного хобби.

P. S. Незаменимым спутником спортивного рыболова, идущего в ногу со временем, является экшн-камера, например, GoPro. Я снимаю всегда в специальных чехлах с головы, груди, а также под водой. Все мои фото и видео можно посмотреть на моем канале «Максим Я» в You Tube, а также на моей странице «ВКонтакте» id51190724.