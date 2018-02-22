Косметичка барбера: мужской взгляд на красоту

В преддверие мужского праздника мы решили «распотрошить» запасы косметики, которой пользуется Ринат Азеев, барбер Top Gun. Он рассказал, как ухаживает за собой, ответил на вопросы о женской красоте и рассекретил парочку профессиональных средств, которые неплохо иметь и бородачам, и гладкокожим.

— Ринат, как ты ухаживаешь за собой?

— Регулярно)). Все мои средства для кожи и волос — из Top Gun: гели для душа, шампуни, мыло для лица, воски для волос и т. д.

Гель для душа American Crew с экстрактом чайного дерева успокивает и тонизирует кожу. Мыло-скраб Baxter of California отшелушивает отмершие клетки и увлажняет кожу. Очень удобно в применении.

Процедур, которые я бы делал постоянно, наверное, нет: как и все, умываюсь, чищу зубы (смеется). Пожалуй, отмечу только опасное бритье: очень приятный ритуал, делал бы его каждый день!

Лосьон после бритья Bradato. Природные компоненты (лосьон сделан из виноградного спирта) тонизируют и подтягивают кожу. Ионы серебра способствуют заживлению.

— Что ты, безбородый, думаешь о бороде?

— Отрастить себе ее планов нет: у нас в салоне все бородачи, должен же хоть кто-нибудь отличаться. А по поводу бороды у других — это их выбор, в любом случае она по-прежнему в моде. Главное, не забывать за ней ухаживать: вовремя придавать форму и пользоваться специальными маслами.

— Самая сложная задача, которую тебе ставил клиент?

— «Подстригите так, чтобы было круто без укладки». Многие хотят так, чтобы встал наутро, провел рукой по волосам — и красивый. Задача трудновыполнимая. Но мы стараемся))).

Шампунь Lock Stock&Barrel с протеинами укрепляет волосы, делает их гуще, имеет приятный мужской аромат. Глина для моделирования волос Lock Stock&Barrel — легкая укладка и объем без блеска.

— Есть ли у тебя эталон стиля среди мужчин и идеал красоты — среди женщин?

— Среди мужчин никого не выделяю. Никогда об этом даже не думал. А женский идеал красоты в моей жизни один — моя жена.

— Как ты относишься к таким популярным у женщин бьюти-трендам, как татуировки, разноцветные волосы, слишком пухлые губы?

— Татуировки — это хорошо, но только когда в меру. Ничего не имею против экспериментов девушек с ресницами, волосами. Накачанные губы — вопрос спорный: многие с этим перебарщивают, и результат выглядит не очень красиво.

— Что делает девушку привлекательной?

— Скромность. Она всегда украшает.