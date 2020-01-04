Как составить карту желаний?

Если очень захотеть – можно в космос полететь. Так и есть: если вы чего-то очень сильно желаете, мечтайте об этом, визуализируйте свою мечту, и она сбудется! Эксперт по «сбыче мечт» Евгения Водяхо расскажет, как сделать карту желаний, которая работает.

Евгения Водяхо.

Карта желаний, как бы скептически не относились к ней прагматики, позволяет сделать очень важную вещь – уделить внимание всем сферам нашей жизни. Обычно мы акцентируемся на двух-трех: семья, работа, изредка хобби. Продумывая мечты во всех девяти сферах, мы понимаем, куда стремимся, задаем пункты назначения в нашем внутреннем навигаторе и четко осознаем, что нужно делать.

Важно как следует обдумать и правильно сформулировать свои желания. Понять, истинные ли они, действительно ли вы этого хотите, или они навязаны обществом, родителями, страхами. То, что вы загадываете, вам действительно нужно? Желания отвечают вашему уровню нормы, вашей реальности?

Все желания должны касаться только вас самих. Поступление ребенка в вуз, повышение зарплаты мужа – не ваши желания, а других людей, и они сами вольны выбирать, чего они хотят.

Карта желаний – это история только

о нас самих.

Карта желаний состоит из 9 секторов. Начинаем оформлять ее с центрального сектора, далее – с левого верхнего (зоны богатства), затем по часовой стрелке. Все сектора должны быть примерно одинакового размера. «Перекос» вызывает дисбаланс, а он нам не нужен. Все желания пишем в настоящем времени без использования частицы «не» («Я здорова» вместо «Я не болею»). Поехали!

1. Ты

Здесь должно быть твое фото. Важно, чтобы на нем ты была одна, нравилась себе и была на этом снимке счастливой. Сюда же нужны картинки, олицетворяющие твоё здоровье, красоту и гармонию (красивые женские фигуры, здоровые улыбки).

2. Богатство

Сюда можно клеить «хотелки» в виде машины, брендовых вещей, айфонов и домиков у моря. Хочешь денег – пиши конкретную сумму. Правило: желания должны быть твоими. Если муж хочет машину, пусть лепит ее на свою карту.

3. Слава

Я бы назвала этот сектор зоной достижений и признания. Хочешь, чтобы тебя по достоинству оценили на работе? Мечтаешь о миллионе подписчиков или интервью в журнале? Наверняка найдётся та область в жизни, где бы ты хотела проявить немного тщеславия.

4. Любовь

Если ты замужем (и муж тебя устраивает), без зазрения совести лепи сюда совместные фотографии. Если отношений нет, но есть человек, вызывающий симпатию, приклей фото похожего на него человека, незнакомого тебе. Принц на горизонте пока не маячит? Подумай, кого бы ты хотела видеть рядом, и найди подходящее фото.

5. Дети и творчество

Хочешь малыша - лепи фотку ребёнка. Если дети уже есть и ты хочешь «прокачать» отношения с ними, клей свое фото с ребёнком и снабди карту соответствующими аффирмациями (например, «я провожу с дочерью много времени и у нас полное взаимопонимание).

Вторая зона ответственности этой части карты – творчество. Подумай, чем ты хочешь заниматься «для души»: рисовать картины, написать книгу, готовить как богиня?

6. Путешествия и помощники

Здесь место странам, в которых ты мечтаешь побывать. Если есть желание перебраться в страну на ПМЖ – снабжаем фотографию страны соответствующей подписью. В эту же зону клеим фотографии друзей, покровителей, человека, который вдохновляет или у которого хотелось бы научиться чему-либо.

7. Карьера

Здесь можно «намечтать» бизнес, фриланс, высокую должность. Главное правило – формулируйте желания конкретнее.

8. Знания

Здесь нужны желания, связанные с образованием, изучением иностранных языков, повышением квалификации, посещением тренингов.

9. Семья и дом

Сюда мы клеим фотографии счастливой семьи (твоей или идеальной). Дом твоей мечты тоже можно расположить здесь. Большое уютное кресло, пушистый плед, породистый щенок – все эти желания сбываются в данном секторе.

После того как карта готова, приступаем к активации. Для этого быстро придумываем себе несложное желание (выпить кофе с подругой, купить туфли, прочесть книгу) , клеем на готовую карту картинку, то желание олицетворяющее и выполняем его (зовем подругу в кафе, покупаем книгу и т. д.). Готово - первое желание уже сбылось и карта работает!

Что делать с готовой картой? Кто-то советует прятать ее, другие - повесить на видное место. Я считаю, что карта должна быть перед глазами, чтобы напоминать о мечтах и целях, но не попадаться на глаза людям, которые в нее не верят. У меня она висит в спальне над кроватью.

Карта работает при условии вашей веры в нее и истинности желаний.

Считается, что карта работает 1-3 года. После этого можно делать новую, уничтожив предыдущую (нельзя иметь две карты одновременно). Я переделываю карту каждый раз, когда желания сбылись или перестали быть актуальными. Те желания, которые для вас неизменны (семья, здоровье) могут кочевать с карты на карту.