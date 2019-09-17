А вас, лето, я попрошу остаться

Если на дворе сентябрь, это еще ничего не значит. Мы можем сохранить лето в себе и вокруг себя: в эмоциях, сочных красках гардероба и, конечно, в маникюре – солнечном, ярком, напоминающем о море и солнце.

Виктория Попова, креативный директор студии маникюра.

Новый минимализм. Однотонные ноготки с единственным украшением – точкой или линией – стали одним из популярных трендов маникюра. Но летом можно смело отойти от сдержанной гаммы: в качестве основного цвета выбирай мармеладные, карамельные, ягодные оттенки, а для декора подойдет даже неон.

Стразы. Чтобы сиять, переливаться и радовать тебя, им не нужно солнца. Стразы сочетаются как с ярким, так и с нюдовым маникюром.

Яркий стемпинг. Самый быстрый способ сделать маникюр, поднимающий настроение себе и окружающим. Дерзкие рисунки, выполненные в сочных оттенках, помогут смириться с непогодой. Ведь лето – оно в тебе!

Фрукты и ягоды. В этом году фруктово-ягодный маникюр стал одной из главных тенденций теплого сезона. Фавориты – арбуз и клубника, но и другие фрукты тоже в теме: на ногтях можно нарисовать дольки апельсина и ананаса, киви и малину, яблоки и смородину, лимоны и гранаты, ежевику со сливками – в общем, кому что больше по вкусу. Сейчас нужно запасаться витаминами на зиму, поэтому стоит сказать «Дайте два!», то есть выбрать маникюр с двумя видами фруктов или ягод.

Еще круче, когда на всей этой вкусноте переливаются капельки, имитирующие летний дождь или утреннюю росу. На такой дизайн можно смотреть бесконечно!

Морская тема. Неважно, что отпуск уже прошел или еще не случился: море все равно будет с нами!

Волны, морская пена, чайки, яхта, парус – маникюр в морской тематике поможет легче пережить тот факт, что еще одно лето закончилось.