ТОП-3 процедуры красоты на февраль

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В феврале мы уже радуемся, предвкушая скорую весну, тепло и солнце. Но кожа не рада: устав от перепадов температур и сухого воздуха помещений, она тяжело переживает этот период. Какие средства помогут ей встретить весну здоровьем и сиянием, рассказывает врач-косметолог Татьяна Заикина.

1. Микроигольчатый RF-лифтинг

Эта процедура направлена на улучшение качества и подтяжку кожи. В отличие от обычного RF, микроигольчатый оказывает двойное воздействие – радиочастотной энергией и микроиглами. Процедура похожа на лазерное воздействие, так как происходит повреждение кожи с целью её стимуляции. Происходит активация синтеза коллагена, эластина, глюкозаминов, а также преобразование «старого» коллагена в более структурированный.

Врач-косметолог Татьяна Заикина: «Через одноразовую стерильную насадку с позолоченными иглами радиоволна проходит именно в тот слой кожи, на который нужно воздействовать. Кожа уплотняется, улучшается её рельеф, сокращаются поры и морщинки».

Кому нужно? А нужно почти всем.

Микроигольчатый RF помогает при морщинках различного генеза, потере тонуса, при расширенных порах, акне и постакне, атрофических рубцах (например, растяжки), дряблой коже тела (живот, бедра, внутренняя поверхность плеча и т. д.). Возможно работать с областью второго подбородка, верхним и нижним веком. За одну процедуру можно обработать несколько зон (лицо и тело)

Процедура курсовая: за три сеанса в зависимости от проблемы уменьшается выраженность морщин, кожа подтягивается, очищается от акне, менее заметными становятся постакне, рубцы, растяжки, осветляются участки с пигментацией, происходит лифтинг век.

Микроигольчатый RF можно применять на любой зоне кожи лица и тела. Он эффективен даже в борьбе с повышенной потливостью подмышечных впадин.

Из главных преимуществ процедуры отмечу отсутствие реабилитационного периода: покраснения проходят в течение четырёх часов, так что пациенту не приходится «выпадать из жизни» и прятаться от посторонних глаз.

2. Биоревитализация

Именно в конце зимы кожа подвергается особенно сильному стрессу: долгое воздействие высушенного центральным отоплением воздуха приводит и к ее пересушенности, шелушениям и покраснениям. Биоревитализация – один из лучших и самых быстрых способов «оживить» кожу, наполнить ее недостающей влагой и витаминами. Спектр препаратов очень большой, они подбираются в зависимости от типа кожи и проблем, которые надо решить.

Один из препаратов для биоревитализации после 45 лет – Meso-Wharton P199. Он омолаживает кожу и способствует выравниванию тона. Препарат используется не только на коже лица, но и на коже верхнего и нижнего века, коже шеи и декольте.

Что касается «выхода в свет» сразу после биоревитализации: есть эксклюзивные техники инъекционных процедур, которые не оставляют на коже никаких следов.

3. Пилинги с двойным эффектом

После зимы и долгой нехватки солнца кожа часто имеет сероватый, тусклый оттенок. Пилинги удалят с нее всё лишнее и вернут свежесть. А двухфазные пилинги PRX и Bio RePeel – наши новинки! – дадут и заметный эффект лифтинга, увлажнения кожи, стимулируют ее обновление.

PRX-пилинги всесезонные, их можно делать круглый год.

Две фазы пилинга Bio RePeel (липофильная для увлажнения и гидрофильная для омоложения) смешиваются и работают одновременно, усиливая эффект друг друга. Процедура безболезненная, дает быстрый видимый результат и не оставляет следов – покраснений, шелушений, корочек.

Двухфазные пилинги решают широкий спектр проблем: воспаления, поствоспалительная пигментация, сухость, неровность рельефа, расширенные поры, мелкие морщинки.