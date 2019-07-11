История бренда: Papilio

Бабочка – так переводится название бренда Papilio, который начал свою модную историю с создания свадебных платьев. Бабочка – как невеста, такая же прекрасная, легкая, нежная и воздушная.

История бренда началась в 2002 году, когда две подруги из Беларуси, Алена Горецкая и Ирина Позняк, решились основать собственное производство подвенечных платьев.

Алена Горецкая.

На тот момент обе работали в свадебном салоне и попробовали самостоятельно разработать дизайн свадебного платья. Модели получились настолько удачными, что вскоре была запущена работа небольшой швейной мастерской.

Свадебные платья Papilio невесты полюбили сразу: за европейский стиль и дух высокой моды, элегантность и сдержанную роскошь. Платья настолько безупречны, что напоминают произведения искусства.

Спустя четыре года после «пробы пера» основательницы бренда открыли свой первый бутик, а сегодня платья Papilio представлены уже в 20 странах мира, включая европейские страны и США. Бренд регулярно участвует в выставках, которые проходят в России, Америке, Италии, Австрии, Польше и Канаде. В апреле этого года Papilio представил свою новую свадебную коллекцию?2020 на Неделе свадебной моды в Милане.

Сегодня модный дом Papilio акцентируется не только на свадьбах. Бренд выпускает линии нарядов для праздников, светских приемов, вечеринок Papilio Сocktail. Также выходят коллекции для маленьких модниц и линии элегантной одежды для повседневной жизни.

Платья отличаются идеальным кроем, роскошными вышивками и декорами, благодаря чему любой наряд будет уместен на торжестве любого уровня, от выпускных балов и коктейлей до свадебной церемонии.