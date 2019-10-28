Возьмись за голову: 5 главных трендов в окрашивании волос

Заглавное фото: ivona.bigmir.net.

О блонде и других модных тенденциях рассказывает Дарья Руднева, арт-директор студия колористики.

Дарья Руднева, колорист

Курс на естественность

Эффект элегантной небрежности прядей волос в духе голливуда, как у Дженнифер Энистон или Жизель Бюндхен, достигается техникой «шатуш».

Мягкое перетекание оттенка имитирует неуловимое движение света. Такое окрашивание смотрится непринуждённо, словно ваши волосы слегка выгорели на солнце.

Преображение без кардинальных изменений

Если хочется обновить цвет волос, но на радикальные перемены вы не готовы, попробуйте балаяж – ещё одну технику плавного перехода оттенка.

Цвет «растягивается» очень плавно, поэтому каждый месяц навещать парикмахера не придется: результат продержится не меньше полугода. Суть техники в осветлении прядей на пару тонов, отступая от корней.

Переходим на светлую сторону

Блонд — самый сложный в исполнении и уходе цвет, но никогда не теряющий своей актуальности. Платиновый блонд, как у персонажа Дейенерис Таргариен, крем-сода, шампань, розовый блонд, пшенично-золотой и пепельный, – выбирайте свой оттенок блонда.

Яркий акцент

Брюнетки могут разбавить привычный цвет красками осени: красное дерево с винным и малиновым тоном, пряди с коричневым отливом или даже синим, а также красное дерево, переходящее в светлые, шоколадные и фиолетовые тона.

Цвет года

Главный оттенок-2019 по версии Института цвета Pantone — это мягкий коралловый с примесью золота. Так что гармоничные ему пряди разных коричневых оттенков, как на длинных волосах, так и на коротких, смело можно считать трендовыми.