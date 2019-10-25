Правила стиля: гардероб Марии Меденко

Свои любимые образы «Модному городу» показала Мария Меденко, генеральный директор рекламного агентства ООО «М-ЭДЖЕНСИ».

— Сегодня в моде естественность и женственность. Женственность — в искренности, а не в правильности. Над искренностью не надо работать, надо иметь смелость быть ею.

На прогулку с детьми

«Когда я с детьми, я с ними на одной волне и в их истории».

Для особых случаев

«Случаются события, когда хочется выглядеть особенно. И здесь в ход идет весь арсенал: струящиеся платья, насыщенные цвета, необычный крой. Вуаль на платье и объемные рукава придают особый шарм этому образу. Лаконично и в то же время необычно!»

Женщина может быть одета как угодно. Но самая красивая одежда для мужчины – это восторг в её глазах от его присутствия!

На встречу с любимыми

«Встреча с любимыми – это всегда что-то яркое и запоминающееся. И мне хочется соответствовать атмосфере! На выручку мне снова приходят платья, но на этот раз с цветными геометрическими принтами и узорами. На дружеских посиделках они выглядят очень органично».

На вечер

«Я уверена: внешний вид и настроение задает тон всему вечеру. Для таких встреч предпочитаю эффектные длинные платья и изящную обувь. В этом образе вы не останетесь незамеченной и в любой ситуации будете чувствовать себя на высоте».

На переговоры

«В платьях я – особенная женщина, естественная, поэтому надеваю их даже на важные переговоры. Для деловых встреч предпочитаю спокойные тона. Но чтобы образ не получился скучным, разбавляю его яркими туфлями или аксессуарами».

В образах представлены бренды: Julvern, Valentino, Fendi, Marc Jacobs.