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Вино и мимино

Вино и мимино

Распахнутая, гостеприимная, простая и гордая, красивая и настоящая Грузия. В этой стране Ольга Волкова, руководитель турагентства «Аэропорт», побывала аккурат перед закрытием авиасообщения.

Тбилиси встретил меня жарой, вином, чакапули с тархуном, запахом серных бань, громкими песнями и длинными тостами.

Эта страна — в списке маст-би для посещения, и что интересно, без оглядки на возраст. Это что-то невероятное! Если вы гурман, то сразу рекомендую поехать дней на 8, чтобы было время попробовать всё, что есть в бесконечном меню, и принять себя в новом теле +5 кг.

Если же вы на диете, то забудьте о ней! Грузины не выпустят вас из страны, если вы не попробовали хинкали и хачапури.

ТОП-12 того, что посмотреть и сделать в Грузии:

  • увидеть Тбилиси с канатной дороги, обойти Старый город, зайти  на Мост Мира в 8 утра (без людей) и заглянуть во дворы-колодцы, где до сих пор сушат постельное белье на веревках через двор;
  • посетить серные бани в Тбилиси,  а еще лучше –на озере Лиси;
  • подняться в монастырь Джвари и увидеть знаменитое слияние рек Арагви и Куры;

Монастырь Джвари. Фото: emigrant.guru.

  • купить в любой подворотне города горячий и свежий шоти (лаваш) и сразу же съесть его, запивая сливочным лимонадом;
  • посетить рынок «Дезертирка», блошиный рынок и местные аптеки, где до сих пор на развес можно купить местные лечебные травы;

  • проехать по Военно-Грузинской дороге, наблюдая пасущихся прямо на ней коров и овец;
  • поймать вершину горы Казбек в лучах солнца (хорошая примета), что не часто удается, - 90% времени пик горы спрятан за облаками;
  • съесть хачапури по-аджарски именно в Аджарии и выпить Боржоми на его родине;
  • выпить вина в частном винодельческом хозяйстве в Кахетии;
  • купить годовой запас сыра и специй;
  • попасть к грузину на застолье считай – в заложники! Даже не пытайтесь уйти от расправы грузинскими тостами или песнями;
  • побывать в отеле ROOMS KAZBEGI и поймать дзен.

Отель ROOMS KAZBEGI. Фото с сайта svetlana36.ru.

ТОП-4 моей грузинской музыки

Грузинское многоголосие заставит заплакать даже собаку, это просто невероятно, как они поют! Обязательно послушайте:

  • аутентик-версию грузинского застольного пения, например, в инстаграме у Торнике @tberekashvili,
  • джазовую певицу Теону Контридзе и ее гениальное «Тбилисо»,

  • группу MGZAVREBI и их популярное у нас (особенно в Красной поляне) «Потому что я верю в чудеса»,
  • любого поющего на улице грузина с аккордеоном и шляпой. Стоять и слушать можно бесконечно!
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Автор: Екатерина Белова
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