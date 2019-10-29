Вино и мимино

Распахнутая, гостеприимная, простая и гордая, красивая и настоящая Грузия. В этой стране Ольга Волкова, руководитель турагентства «Аэропорт», побывала аккурат перед закрытием авиасообщения.

Тбилиси встретил меня жарой, вином, чакапули с тархуном, запахом серных бань, громкими песнями и длинными тостами.

Эта страна — в списке маст-би для посещения, и что интересно, без оглядки на возраст. Это что-то невероятное! Если вы гурман, то сразу рекомендую поехать дней на 8, чтобы было время попробовать всё, что есть в бесконечном меню, и принять себя в новом теле +5 кг.

Если же вы на диете, то забудьте о ней! Грузины не выпустят вас из страны, если вы не попробовали хинкали и хачапури.

ТОП-12 того, что посмотреть и сделать в Грузии:

увидеть Тбилиси с канатной дороги, обойти Старый город, зайти на Мост Мира в 8 утра (без людей) и заглянуть во дворы-колодцы, где до сих пор сушат постельное белье на веревках через двор;

посетить серные бани в Тбилиси, а еще лучше –на озере Лиси;

подняться в монастырь Джвари и увидеть знаменитое слияние рек Арагви и Куры;

Монастырь Джвари. Фото: emigrant.guru.

купить в любой подворотне города горячий и свежий шоти (лаваш) и сразу же съесть его, запивая сливочным лимонадом;

посетить рынок «Дезертирка», блошиный рынок и местные аптеки, где до сих пор на развес можно купить местные лечебные травы;

проехать по Военно-Грузинской дороге, наблюдая пасущихся прямо на ней коров и овец;

поймать вершину горы Казбек в лучах солнца (хорошая примета), что не часто удается, - 90% времени пик горы спрятан за облаками;

съесть хачапури по-аджарски именно в Аджарии и выпить Боржоми на его родине;

выпить вина в частном винодельческом хозяйстве в Кахетии;

купить годовой запас сыра и специй;

попасть к грузину на застолье считай – в заложники! Даже не пытайтесь уйти от расправы грузинскими тостами или песнями;

побывать в отеле ROOMS KAZBEGI и поймать дзен.

Отель ROOMS KAZBEGI. Фото с сайта svetlana36.ru.

ТОП-4 моей грузинской музыки

Грузинское многоголосие заставит заплакать даже собаку, это просто невероятно, как они поют! Обязательно послушайте:

аутентик-версию грузинского застольного пения, например, в инстаграме у Торнике @tberekashvili,

джазовую певицу Теону Контридзе и ее гениальное «Тбилисо»,