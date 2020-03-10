Макияж для себя: осваиваем азы

Заглавное фото: 1zoom.me.

Есть девушки, которые каждый день выглядят так, как будто собрались на фотосессию. Ходят к визажисту? Возможно. Но скорее всего, они просто знают основы самостоятельного макияжа и пользуются правильной косметикой. Визажист Ася Погосова подскажет, как взмахом кисти каждое утро превращать себя в богиню.

Ася Погосова.

Делаем дневной нюд

Макияж начинается с базового средства – тональной основы. Выбирайте основу с консистенцией жидкого крема или в виде кушона: их удобно растушевывать, они ровно ложатся.

Если кожа хорошая, не заморачивайтесь с праймером (основой под макияж): достаточно уходового крема, чтобы тон на нее хорошо ложился и долго держался.

А вот для проблемной кожи праймер нужен: в зависимости от ее особенностей он может быть увлажняющим, выравнивающим, матирующим.

Точечные недостатки (темные круги под глазами, прыщики) замаскирует консилер: нанесите небольшое количество на проблемные места и тщательно растушуйте. Чтобы макияж продержался весь день и на лице не появлялся жирный блеск, нанесите немного пудры.

Чтобы сделать лицо более скульптурным и выразительным, можно сделать контуринг: выделить светлым тональным кремом или хайлайтером кожу под бровями, обозначить скулы, подбородок, переносицу.

Для дневного нюдового макияжа глаз купите тени в бежево-коричневой гамме и мягкий коричневый кайал (карандаш для подводки слизистой). Нанесите матовый телесный оттенок на все веко до брови.

Самая темная зона в классическом макияже – внешний угол глаза: первый мазок более темных теней ставьте именно там и растягивайте цвет по складке по направлению к центру века.

Фото: naemi.ru.

Светлыми тенями (цвета топленого молока, слоновой кости) выделите излом брови и внутренний уголок глаза. Межресничное пространство прокрасьте кайалом от уголка до уголка. Никогда не рисуйте стрелку при закрытом глазе – она уйдет вниз.

Собираем косметичку

Какую косметику купить для макияжа? Вот что я советую вам выбрать:

Базовые кисти. Их можно купить набором или по отдельности. Вам пригодятся: плоская синтетическая кисть или бьюти-блендер для тонального крема, большая пушистая кисть с закругленным краем для пудры, пушистая скошенная для румян, плоская синтетическая для консилера (как для тонального крема, но поменьше), плоская кисть и «бочонок» для теней и тонкая скошенная кисть с жестким ворсом для бровей.

Их можно купить набором или по отдельности. Вам пригодятся: плоская синтетическая кисть или бьюти-блендер для тонального крема, большая пушистая кисть с закругленным краем для пудры, пушистая скошенная для румян, плоская синтетическая для консилера (как для тонального крема, но поменьше), плоская кисть и «бочонок» для теней и тонкая скошенная кисть с жестким ворсом для бровей. Сияющая база под макияж Clarins со средним покрытием. Оттенок выбирайте под тип и цвет своей кожи.

Clarins со средним покрытием. Оттенок выбирайте под тип и цвет своей кожи. Консилер Clarins для маскировки темных кругов под глазами. Универсальный, с легким покрытием, хорошей укрывистостью. Советую!