Летом летим в Албанию!

Новое направление, прекрасная неизведанная и не переполненная туристами страна… Этим летом туроператоры открывают для нас скрытую жемчужину Балканского региона. Отдых на чистых пляжах Адриатики, красивейшая природа и культурные достопримечательности, щедрая кухня. Всё об Албании рассказывает Алёна Марущева, совладелец турагентства «Улетай».

Алена Марущева, турагентство «Улетай»

Еще недавно об Албании нашим соотечественникам было известно совсем немного. В основном познания о стране ограничивались её географическим положением. Это государство находится в самом сердце Европы, на Балканском полуострове, и граничит с Черногорией, Грецией и Македонией. Из-за долгой изоляции миру было мало что неизвестно о культуре и истории Албании.

А между тем, уютные курорты могут предложить отдых на берегу двух чистых и красивых морей — Ионическом и Адриатическом.

Источник фото: viking.by.

Туризм в стране только начинает развиваться, но уже сейчас Албания может удивить гостей природой, чистыми пляжами, горными хребтами и безумно красивыми озерами.

Озеро Коман, Албания. Фото: blogspot.ru.

И, что немаловажно, отдохнуть там можно по очень-очень доступным ценам!

Также надо не забыть упомянуть ещё пару огромных плюсов: перелёт занимает не более трёх часов и для россиян — безвизовый въезд!

Местные жители очень гостеприимны. Люди в небольших городках не избалованы вниманием и деньгами туристов, так что цены на многие услуги выгодно отличаются от цен в соседних странах. Здесь каждому туристу уделяют много внимания, балуют его вкусной едой, приятными улыбками.

Во время поездки в Албанию мне вдруг стало понятно, что отличает албанцев от итальянцев, немцев или венгров: детская искренность и наивность. В стране нет ультрасовременных фешенебельных отельных комплексов, огромных торговых центров или брендовой европейской аккуратности и чистоты. Но здесь есть поразительный колорит, «милый» хаос на старинных улочках, великолепная природа и очень красивые исторические памятники, крепости.

Фото: trn-news.ru.

С этого года из Москвы в Албанию (в столицу Тирану) летают прямые чартерные рейсы. Тур на 7 дней стоит от 20 000 рублей на человека. В некоторых отелях есть система «все включено», такой тур обойдется в сумму около 37 тысяч на человека.

Когда лететь в Албанию? Сезон начинается с апреля-мая: например, на майские праздники будет уже тепло, но купаться еще прохладно.

Море начинает прогреваться с июня, а заканчивается «купальный» сезон в сентябре-октябре.

На летний период для россиян действует безвизовый въезд в Албанию. Без визы можно посетить и соседнюю Македонию — тоже очень красивую страну.

Албания определённо достойна вашего внимания уже сейчас. Лозунг развития туризма в стране: «Албания — новая любовь на Средиземном море». Нас ждут, а значит — полетели!