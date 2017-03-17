Джампинг-фитнес: как похудеть на батуте

Один из новых видов фитнес-тренировок, приобретающих все большую популярность в мире, – джампинг-фитнес, прыжки на спортивных батутах. Упражнения базируются на подпрыгивающих движениях и толчках, благодаря чему укрепляются глубинные мышцы-стабилизаторы, которые не задействованы на обычных тренировках.

Во время тренировок сжигаются калории, снижается вес, появляется ощущение радости и полета. Важно, что упражнения не дают критической нагрузки на позвоночник и суставы.

Занятия на батуте не только помогают худеть, но и тренируют вестибулярный аппарат, активизируют процессы обмена, повышают мышечный тонус, добавляют жизненной энергии и настроения.

Еще одно модное течение – батутный фристайл. Но для того, чтобы проводить тренировки, необходимо иметь профессиональный большой батут размером 5х5 метров (в Туле такой есть в батутном центре «О2»). На таком батуте можно прыгать на максимальной амплитуде и оттачивать сложные акробатические трюки. Батут оборудован специальным фалом и другими приспособлениями, которые делают тренировки безопасными.

На батуте можно научиться делать различные виды сальто – то есть прыжок с переворотом на 360 и 720 градусов, пируэты, различные связки – комбинации нескольких последовательно выполненных элементов.

Батутный фристайл – прекрасный вид тренировок для любителей экстремальных развлечений и сноубордистов.

На батуте можно отрабатывать трюки и учиться управлять собственным телом в полете в батутном зале. Есть даже специальная мягкая доска для тренировок, имитирующая сноуборд.