Кактусы, Симпсоны, велосипеды. Идеи для интерьера - с выставки в Италии

Чем сейчас украшают модные интерьеры? Последние тенденции с итальянской выставки HOMI, которая прошла в Милане, привезла Евгения Сумарокова, руководитель дизайн-студии «АртПроект».

Евгения Сумарокова,

руководитель дизайн-студии «АртПроект».

Выставка HOMI посвящена оформлению личного пространства, созданию стиля жизни – на ней представлено всё, что касается декора. Это важнейшая составляющая интерьера: именно она делает дом уютным, гармоничным, готовым для жизни.

Экспозиция очень разноплановая: на ней были представлены предметы сервировки стола, декор и текстиль для кухни, аксессуары для детских комнат, ванных, постельное белье, ароматы для дома.

Любой предмет может стать украшением дома. Например, подушка – чем не картина?

Декоративные тарелки можно использовать в интерьере, не боясь переборщить.

Велосипед после нехитрого апгрейда становится основанием для столешницы.

Интересно, что сразу несколько производителей предметов декора выбрали кактусы в качестве главной идеи для своих коллекций.

Вообще дизайнеры активно эксплуатируют тему флоры и фауны. Предлагают организовать дома вертикальное озеленение…

…или по меньшей мере не бояться использовать искусственные цветы. Внешне их не отличишь от живых.

И в постельном белье – флористические принты.

Совы, собаки, зайцы, рыбы… В мире животных – популярная тема во многих новых коллекциях.

Стекольных дел мастера выдули всевозможные вазы – самых разных форм и цветов. Стекла на этой выставке было очень много – прослеживается очевидный тренд.

Что еще предлагают итальянские дизайнеры, которые, как известно, в моде – впереди планеты всей, смотрите в галерее.