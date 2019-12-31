Всё только начинается. Восточный гороскоп на 2020 год

Со знака Крысы начинается Восточный календарь, а это значит, что всех нас ждет начало чего-то нового и большого. В предыдущий год правления Крысы начался мировой экономический кризис, и теперь, по теории чередования черных и белых полос, перемены обязательно должны быть позитивными.

Сейчас Белая Крыса открывает новый 12-летний цикл, и это будет мощный по энергетике год, который поможет избавиться от всего лишнего в жизни и даст новые возможности. Поэтому давайте встретим его радостно и красиво – например, в новых украшениях.

Крыса

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 г. р.

Представители этого знака в 2020 году будут в фаворитах у его покровительницы. Крыса защитит их от неприятностей, бед и трудностей, поможет достичь всех поставленных целей, победить конкурентов, исполнить свои давние мечты. Это удачное время для открытия бизнеса, смены работы, изменений в личной жизни. Живите так, как вам всегда хотелось и ничего не бойтесь.

Свободным Крысам год обещает встречу с настоящей любовью, которой вы так давно ждали. В семейных парах будет царить любовь, взаимопонимание и уважение.

Кулон Yellow Marquize.

Бык

1937, 1949, 1961, 1972, 1985, 1997, 2009 г. р.

Год будет для вас переменчивым, но ваше трудолюбие и упорство помогут с честью и даже с выгодой пережить все испытания. Этот период наполнен активностью, силой, энергией, бурей событий. Чтобы в этом водовороте не упустить нечто важное, уделяйте больше внимания семье, детям, родителям, почаще отвлекайтесь от рутины, больше путешествуйте и думайте о смысле жизни.

Именно в этом году к вам может прийти озарение, куда двигаться дальше или в какой сфере вы сможете наконец полностью раскрыть свои таланты. Не откладывайте решение важных вопросов:

в начале года вы сможете разрулить все проблемы с наименьшими потерями времени и нервов.

Золотые серьги с бриллиантами Goldea.

Тигр

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 г. р.

Успех ждет Тигров, если они усмирят свой грозный вспыльчивый нрав и научатся быть спокойными, внимательными и рассудительными. Не бросайтесь в омут с головой в новые отношения и проекты: сейчас все нужно изучить чуть ли не под лупой и не соглашаться на сомнительные соблазны. С работой тоже полегче: она – лишь часть жизни, но не ее смысл. Думайте прежде всего о себе.

В любви будет гармония, если вы умерите властность и позволите любимому человеку быть равноправным партнером с вами. Почаще ставьте себя на место других людей, и они к вам потянутся. Займитесь спортом и пересмотрите питание.

Золотое кольцо с бриллиантами The One.

Кролик

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 г. р.

Ваши коммуникабельность и умение очаровать любого станут движущими качествами в 2020 году и принесут хорошее во все сферы вашей жизни. Готовьтесь к большому успеху у противоположного пола, представители которого сейчас окажут вам большую поддержку и в профессиональных вопросах.

Год финансово плодородный: деньги найдутся на многие ваши деловые задумки, и на капризы останется.

В семейной жизни вам удастся избежать потрясений и конфликтов, главное – воспитывайте в себе постоянство. Большое удовлетворение и бесценный опыт сейчас вы сможете получить от творческих и благотворительных проектов.

Брошь из золота «Груша», SOKOLOV, 21 583 руб.

Дракон

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2010 г. р.

Стабильность и спокойствие – два главных слова для представителей этого знака на 2020 год. В профессиональной сфере ожидается много перемен, но они не станут для вас потрясением или неприятностью, а интересным опытом и возможностью профессионально вырасти. Мощный энергетический заряд позволит даже с авралами справиться в комфортном для вас ритме.

Не ввязывайтесь в сомнительные авантюры, связанные с финансами. Сейчас нужно вкладывать деньги в саморазвитие: новые навыки станут для вас прочным фундаментом карьеры и бизнес-успеха. Доверяйте любимым людям, и будет вам счастье.

Больше путешествуйте – на этом в 2020-м у вас будет хватать и времени, и денег.

Серьги и кольцо из золота с бриллиантами и изумрудами SOKOLOV.

Змея

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 г. р.

В этом году вы получите то, о чем другие только мечтают, - свободу в лучшем смысле этого слова. Не пустоту, одиночество или безработицу, а свободу выбирать, чем вы хотите заниматься, свободу работать в комфортном темпе и ехать туда, куда хочется. Возможно, эта роскошь окажется для вас возможной в связи с резким ростом благосостояния. Вы сможете, если потребуется, взять паузу и отдохнуть или пересмотреть жизненные ценности, цели и планы. Не спешите, не переутомляйтесь, мечтайте, любите. Прекрасный год, можно только позавидовать!

Серьги, 4 002 руб., подвеска, 1 815 руб., серебро, синие кристаллы Swarovski, SOKOLOV.

Лошадь

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 г. р.

Запаситесь терпением: первые месяцы года могут оказаться нестабильным, но поштормит вас совсем недолго (возможно, всего несколько дней в морском круизе), а затем наступят более спокойные времена или же вы быстро адаптируетесь к переменам. И жизнь потечет тихо и спокойно, возможно, даже слишком – и вам опять захочется чего-то нового. И не отказывайте себе в этом: Крыса сама не любит сидеть на месте и в ваших порывах будет с вами солидарна.

Свободным представителям знака не стоит форсировать романтические отношения: пусть они идут своим чередом к логической развязке. Она должна вам понравиться.

Серьги Night Shine, золото, бриллианты.

Коза

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 г. р.

Год обещает Козе много важных событий, и в большинстве своем они будут позитивными – можете считать, что в вашей жизни началась большая белая полоса. Перемены в лучшую сторону повлияют на ваше восприятие мира и помогут заложить крепкий финансовый фундамент.

Хорошее время для саморазвития и совершенствования. В деловых и личных вопросах руководствуйтесь внутренним голосом, а не мнениями со стороны.

Развивайте интуицию: она всегда дает самые точные советы.

В личной жизни старайтесь не быть эгоистичным и слышать партнера – это очень гармонизирует отношения.

Кольцо SOKOLOV, черная керамика, золото, бриллиант, 13 916 руб.

Обезьяна

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 г. р.

Покровитель года так же непоседлив и непредсказуем, как и Обезьяна, поэтому ваш 2020-й будет наполнен неожиданностями, неординарными ситуациями, бурлящими эмоциями. Будут события, которые повергнут вас в ступор, но не паникуйте: ваша энергичность и непосредственность помогут вам решить все проблемы наилучшим образом. Вы умеете встречать сложности во всеоружии, и они волшебным образом преображаются в новые пути и возможности. Будьте искренни во всем, особенно в отношениях с людьми.

Ближе к концу 2020 года свободные Обезьяны смогут встретить вторую половинку, если внутренне будут к этому готовы.

Серьги SOKOLOV, золото, гранаты, фианиты.

Петух

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 г. р.

Включайте здравый смысл и тщательно обдумывайте каждое решение. Спешка, неразборчивость, излишний напор и тщеславие могут помешать вам добиться того, что уже практически у вас в руках. За год вам не раз выпадут шансы добиться большого профессионального успеха, если вы проявите достаточно выдержки и не будете лениться. Работайте на совесть, относитесь к себе объективно и больше общайтесь с семьей и детьми – это самое большое счастье, которое только может быть, не упускайте его.

Кулон Cushion Cut, золото, бриллианты.

Собака

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 г. р.

В этом году реализуется большинство из планов, которые вы строили в предыдущие годы. В том числе и те, которые относились к разряду большой мечты с отложенным далеко в будущее сроком исполнения. Не потеряйте то, что может легко прийти к вам в руки. если это будут большие деньги, сумейте правильно ими распорядиться; если большие карьерные возможности – не почивайте на лаврах, а работайте за троих. При этом регулярно отдыхайте (потому что здоровье не купишь), не ввязывайтесь в конфликты.

А в сложных ситуациях умейте смотреть правде в глаза и принимать верное решение, даже если оно будет болезненным.

Кольцо и серьги Grazia di Venezia De Fleur, серебро, позолота, эмаль, жемчуг.

Свинья

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 г. р.

Развивайте себя всеми возможными способами. Впитывайте новые знания: вот-вот откроются возможности применить их пол максимуму и добиться успеха. Больше общайтесь с людьми, которые вам интересны или могут чему-то научить.

Крыса предоставит вам много подсказок – присматривайтесь к мелочам, будьте внимательны к знакам, слушайте свою интуицию. И не переставайте идти вперед пусть даже маленькими шагами: помните, что впереди оказывается не тот, у кого ноги длиннее, а тот, кто не забывает постоянно их переставлять.

Обручальные кольца «Сияние любви».

Друзья! Команда «Модного города» от всей души поздравляет всех вас с Новым годом! Пусть он будет удачным, красивым, стильным, богатым на приятные события! До встречи в 2020-м!

Украшения для фотосъемки предоставлены ювелирным салоном «Бриллиантовая ручка».