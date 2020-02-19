5 ароматов для мужчин в подарок к 23 февраля

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Мужская парфюмерия – не только развлечение, это прекрасный способ обратить внимание на сильные стороны своего характера, добиться успеха

в переговорах, получить отличные результаты в работе и бизнесе и, конечно, очаровать объект обожания. Дарите мужчинам ароматы, которые помогут им добиваться целей!

Завоевать

Парфюмерная композиция Layton, PARFUMS de Marly, с первых нот щедро наделяет позитивным настроем - аккордами цитрусов, душистой лаванды и спелого яблока.

Мятная герань бодряще звучит в сердце аромата, красиво играя в многогранном шлейфе аккордов гваякового дерева, пряного перца, сандала, пачули и кардамона.

Восхитить

Мужчина желает быть примером для своих друзей, младших братьев, сыновей, внуков. Один из запоминающихся аспектов в общении - аромат. Для создания восхитительного образа советуем обратить внимание на аромат Bois Royal, Comptoir Sud Pacifique.

Калабрийский бергамот, сочно открывающий звучание композиции, гармонично сливается с аккордами сердца: пикантная герань, кумин и пачули.

Подчеркнуть статус

Мужчинам иногда необходимо просто продемонстрировать свой статус, подчеркнуть своё значение. На эту роль идеально подходит аромат Vertus, Bois et Cuir, с многогранной композицией, звучание которой не оставляет равнодушным!

Бергамот, грейпфрут, шалфей, аккорд яблока звучат словно прелюдия к шлейфу из нот цикламена, белого кедра, амбры, пачули и лаванды, увлекая нас в наслаждение роскошным шлейфом из нот сандала, кожи, ванили, дубового мха.

Убедить

Порой на важном собрании, переговорах, встрече мужчине необходимо что-то большее, чем знания, стратегия, навыки оратора. Уверенность в себе – внутреннее состояние, на которое также успешно может повлиять и аромат.

Аромат-помощник в переговорах – тот, что даёт собеседнику ощущение уверенности в словах. Воспользуйтесь в таких случаях элегантным и вкрадчивым ароматом Esprit Mondaine, изысканно стартующим нотами чёрного перца, лимона и эстрагона.

В сердце парфюмерной композиции аккорды красного вина, лаванды и винограда интересно переплетаются с нотами амбры, кедра, мускуса. Ваша речь и предложения будут ещё более

убедительны!

Очаровать

Аромат с красноречивым названием Lover Man, HFC действительно обладает

невероятной силой очарования, действующей безоговорочно на прекрасный пол, открываясь свежими, сочными нотами калабрийского бергамота в окружении мирры и шафрана.

Гармоничное сочетание нот какао и марокканского кедра звучит увлекательно и соблазнительно.