Отдых с детьми по системе «всё предусмотрено»

Организовать такой отпуск с детьми, чтобы им было весело, а родители смогли отдохнуть, — задача непростая. В помощь семьям была создана концепция Sun Family Club.

Анна Улитина, директор турагентства — Sun Family Club — концепция семейного отдыха в разных странах, которая работает уже 10 лет. Дети всех возрастов, а также их мамы и папы, бабушки и дедушки отдыхают все вместе, выбирая при этом занятия каждый на свой вкус. Взрослые могут быть спокойны: учтены все аспекты организации хорошего отдыха, от выбора отеля до подбора питания для детей и детских развлекательных и развивающих программ.

Что предусмотрено семейной концепцией?

Выбор отелей, подходящих для отдыха с детьми. Отели выбираются по целому ряду критериев, которые важны для всех родителей при планировании семейного отдыха. Это безопасная территория, игровые зоны и огороженные площадки на пляжах, уголки для мам с малышами со всем необходимым, что может понадобиться, например, для кормления. Перед началом каждого сезона проходит дополнительный контроль безопасности пребывания детей как в самом отеле, так и на игровых площадках в мини-клубах.

Отели выбираются по целому ряду критериев, которые важны для всех родителей при планировании семейного отдыха. Это безопасная территория, игровые зоны и огороженные площадки на пляжах, уголки для мам с малышами со всем необходимым, что может понадобиться, например, для кормления. Перед началом каждого сезона проходит дополнительный контроль безопасности пребывания детей как в самом отеле, так и на игровых площадках в мини-клубах. Анимация. Для детей разных возрастных групп, от полугода до 16 лет, созданы авторские программы мероприятий, содержание которых обновляется перед каждым сезоном и индивидуально для каждой страны, с учетом местного колорита. Взрослые могут спокойно отдыхать, пока дети участвуют в развивающих программах, творческих мастерских, спортивных играх и в вечерних шоу, где они могут раскрыть и проявить свои таланты. Программы ведутся на русском и английском языках, что позволяет детям начать говорить на иностранном языке, просто отдыхая в отеле.

Питание для детей. Часто на отдыхе возникает ситуация, что ребенок раннего и дошкольного возраста, лишенный привычного типа питания, отказывается от незнакомых блюд. Чтобы дети на отдыхе ели с аппетитом и не мучили капризами родителей, во всех отелях, реализующих программу Sun Family Club, в начале каждого сезона повара обучаются приготовлению блюд русской детской кухни. Детское меню составляется индивидуально для каждого оте­ля,

но основные принципы сбалансированного питания (по пяти основным группам продуктов — мясное, молочное, овощи, фрукты и крупы) соблюдаются везде.

Концепция семейного отдыха реализуется в отелях по всему миру. Сегодня их можно найти в России, Турции, Греции, Испании, Тунисе, Болгарии, Марокко, ОАЭ и Таиланде — в каких именно гостиницах, подскажут в турагентствах.