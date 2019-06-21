блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Отдых с детьми по системе «всё предусмотрено»

Отдых с детьми по системе «всё предусмотрено»

Организовать такой отпуск с детьми, чтобы им было весело, а родители смогли отдохнуть, — задача непростая. В помощь семьям была создана концепция Sun Family Club.

Анна Улитина, директор турагентства

— Sun Family Club — концепция семейного отдыха в разных странах, которая работает уже 10 лет. Дети всех возрастов, а также их мамы и папы, бабушки и дедушки отдыхают все вместе, выбирая при этом занятия каждый на свой вкус. Взрослые могут быть спокойны: учтены все аспекты организации хорошего отдыха, от выбора отеля до подбора питания для детей и детских развлекательных и развивающих программ.

Что предусмотрено семейной концепцией?

  • Выбор отелей, подходящих для отдыха с детьми. Отели выбираются по целому ряду критериев, которые важны для всех родителей при планировании семейного отдыха. Это безопасная территория, игровые зоны и огороженные площадки на пляжах, уголки для мам с малышами со всем необходимым, что может понадобиться, например, для кормления. Перед началом каждого сезона проходит дополнительный контроль безопасности пребывания детей как в самом отеле, так и на игровых площадках в мини-клубах.
  • Анимация. Для детей разных возрастных групп, от полугода до 16 лет, созданы авторские программы мероприятий, содержание которых обновляется перед каждым сезоном и индивидуально для каждой страны, с учетом местного колорита. Взрослые могут спокойно отдыхать, пока дети участвуют в развивающих программах, творческих мастерских, спортивных играх и в вечерних шоу, где они могут раскрыть и проявить свои таланты. Программы ведутся на русском и английском языках, что позволяет детям начать говорить на иностранном языке, просто отдыхая в отеле.

  • Питание для детей. Часто на отдыхе возникает ситуация, что ребенок раннего и дошкольного возраста, лишенный привычного типа питания, отказывается от незнакомых блюд. Чтобы дети на отдыхе ели с аппетитом и не мучили капризами родителей, во всех отелях, реализующих программу Sun Family Club, в начале каждого сезона повара обучаются приготовлению блюд русской детской кухни. Детское меню составляется индивидуально для каждого оте­ля,

но основные принципы сбалансированного питания (по пяти основным группам продуктов — мясное, молочное, овощи, фрукты и крупы) соблюдаются везде.

Концепция семейного отдыха реализуется в отелях по всему миру. Сегодня их можно найти в России, Турции, Греции, Испании, Тунисе, Болгарии, Марокко, ОАЭ и Таиланде — в каких именно гостиницах, подскажут в турагентствах.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
Новое в эпиляции: гелинг
Новое в эпиляции: гелинг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.