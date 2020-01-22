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Модный город
Правила стиля: гардероб Анастасии Петрухиной

Правила стиля: гардероб Анастасии Петрухиной

Свои любимые образы продемонстрировала Анастасия Петрухина, владелица салонов обуви Shuzetta, приглашенный редактор «Модного города».

На свидание

Все мои свидания случаются с любимым мужем, и как правило, мы выбираем ужин в красивом ресторане с хорошей кухней. Люблю длинные платья, комбинезоны, строгие, но с ноткой пикантности – например, с декольте, приталенным кроем, кружевом. И обязательно туфли на высоком каблуке: для вечерних выходов это мой must have.

Комбинезон Artigli, туфли Shuzetta.

На прогулку с подругой

Гулять с подругами приятно по любому маршруту, будь то набережная, поиск новых ароматов и косметики в торговом центре или поход на чашечку кофе в любимую кофейню. На эти встречи надеваю что-то удобное и одновременно красивое и обувь на устойчивом каблуке, чтобы не уставать от долгих прогулок.

Свитер и юбка Artigli, туфли и сумка Shuzetta.

На деловую встречу

Высокий каблук и удобный брючный костюм – мой выбор для встреч по работе, когда хочется статусности и «смены картинки». Но давайте будем откровенны: сегодня на деловые встречи можно пойти в том, в чем тебе комфортно. Для меня это джинсы и кроссовки – денима и одежды в стиле casualвообще много в моем гардеробе. От комфорта не откажусь даже в случае со строгим костюмом: вместо рубашки или блузки надену под жакет удобную футболку.

Костюм Artigli, туфли Shuzetta.

На природу

Обожаю прогулки на свежем воздухе и выезды на природу! Одежда для таких мероприятий – свободная, не стесняющая движений, теплая по сезону. И яркая, чтобы радовать себя и окружающих.

Брюки и свитер Artigli, куртка Discovery, кроссовки Shuzetta.

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Автор: Екатерина Белова
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