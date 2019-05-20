Бьюти-процедуры: новые и эффективные

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Врачи-косметологи рассказали «Модному городу» о процедурах, которые дают эффект, подчас превосходящий ожидания пациентов.

Фракционная мезотерапия: красота без уколов

Фракционная мезотерапия дает такой же эффект, как инъекционная процедура: это улучшение цвета лица, устранение мелких морщинок, уменьшение синяков и мешков под глазами, лечение угрей, устранение расширенных пор, уменьшение жирного блеска и шелушения кожи.

Для фракционной мезотерапии используют сыворотку с гиалуроновой кислотой или специальные мезококтейли, в зависимости от потребности кожи. Эти вещества проникают в глубокие слои кожи и усиливают образование коллагена и эластина.

В отличие от обычной мезотерапии, при фракционной используется не шприц, а аппарат с с тончайшими микро- или нано-иголочками.

Процедура проходит без дискомфорта и боли, на коже не остается следов от уколов, а эффект омоложения и увлажнения заметен сразу. При прохождении курса процедур результат в виде молодой, подтянутой и посвежевшей кожи сохраняется до полугода.

Prophilo – инъекции нового поколения

Prophilo косметологи называют чудом, и пациенты с ними солидарны. Это качественно новый подход к инъекциям, препарат с уникальными свойствами, который не только восполняет объемы, но и впечатляюще улучшает качество кожи.

Prophilo сочетает в себе низкомолекулярную и высокомолекулярную гиалуроновую кислоту в равных количествах. Такая смесь дает двойной результат: стимулирующее и увлажняющее действие и создание в коже поддерживающего каркаса. Исследования показывают: после применения Prophilo в коже значительно повышается выработка коллагена и эластина.

Наблюдается значительный эффект увеличения объема тканей, упругости и эластичности кожи.

Благодаря своей структуре Prophilo свободно проходит через подкожную ткань и дерму, что недоступно обычным филлерам с гиалуроновой кислотой. Благодаря этому препарат стал идеальным средством для таких анатомически сложных областей, как кожа лба, шея, подчелюстные зоны.

Препарат дает особенно впечатляющий эффект у пациентов с тонкой и сухой кожей, при появлении морщин, носогубных складок, потере четкой линии овала, уменьшении упругости и снижении увлажнённости кожи, рубцах, усталом виде.

Во время процедуры на лице препарат вводят в пять точек с каждой стороны. На курс нужны всего две процедуры с интервалом в месяц.

Лазер Fotona: можно даже летом

До недавних пор серьезные омолаживающие процедуры были не рекомендованы в весенне-летний период из-за активного солнца. Но косметология идет вперед, и теперь лазерное омоложение можно делать вне зависимости от сезона.

Для серьезных процедур красоты больше нет сезонных ограничений.

Проводить лазерные процедуры даже летом позволяет один из самых безопасных и эффективных лазеров – Fotona. Глубокий лифтинг, разглаживание морщин, повышение эластичности и упругости кожи, сужение пор, выравнивание цвета лица – такой результат дает лазерное омоложение.

CoolSculpting для коррекции фигуры

Не все жировые отложения можно устранить в фитнес-зале. На животе, боках, бедрах, над коленями, на внутренней стороне предплечья часто есть локальные «жировые ловушки», которые трудно поддаются коррекции. Раньше их устраняли только хирургически. Теперь, благодаря криолиполизу, это можно сделать за несколько часовых сеансов без боли, без анестезии и реабилитационного периода.

Coolsculpting – ведущая мировая технология контурного скульптурирования тела, которая позволяет уменьшить локальные жировые отложения при помощи холода. Вакуумная насадка мягко захватывает ткань, устраняя излишки жира при помощи воздействия низких температур.

В время процедуры моделируется женский тип фигуры «песочные часы» с тонкой талией и мягким изгибом бедра, аристократичные руки, изящные колени.

У мужчин, устранив отложения на животе, визуально увеличиваем плечи, делаем фигуру гармоничной.

«Холодный» метод физио­логичен и безвреден – проведено бес­-

численное количество испытаний и научных исследований. Во время процедуры аппарат безостановочно анализирует данные теплоотдачи, чтобы точечно воздействовать на жировые клетки, не задевая окружающие ткани.

Благодарим клиники «Эстетик-Мед», «Талисия», клиники В. Н. Комаровой и Елены Черных за помощь в подготовке материала.