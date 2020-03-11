Правила красоты: косметика Марии Меденко

О своих любимых продуктах для красоты рассказывает Мария Меденко, генеральный директор рекламного агентства «М-ЭДЖЕНСИ»..

Я не дружу с макияжем, хотя обожаю свои эксклюзивные штучки. Но самое важное для меня – это уход! Люблю здоровую, ровную, живую и дышащую кожу, которая с радостью кушает «деликатесы» и отвечает молодостью.

1. PERRICONE MD Cold Plasma & MULTI-TASKING. Это ТОП! Мое сокровище и любовь! Безупречная омолаживающая формула, сохраняющая преимущества холодной плазмы. Роскошная текстура. Мощный результат. Эксклюзив. В России почти не представлен.

2. The Ordinary Multi-Peptide Serum For Hair Density – пептидная сыворотка для стимулирования роста волос. В составе – кофеин, пептиды, аминокислоты. Работает. Рекомендую. Люблю свои волосы.)

3. Бомбическая осветляющая маска для лица GLAMGLOW FLASHMUDTM — многофункциональное средство, которое обеспечивает осветление на разных уровнях, придавая коже сияние, ровный тон и осуществляя коррекцию цвета лица.

4. Пудра Laura Mercier Loose Setting Powder Glow! Моя любимица. Пудра прекрасно ложится приятной и легкой вуалью, не утяжеляет внешний вид кожи, не создает эффект «запудренности» и «ненатуральности».

5. Жидкая матовая помада Jeffree Star Velour Liquid Lipstick. Мой оттенок называется CHRISTMAS COOKIE, очень красивый повседневный тон. Помада покорила меня: она бархатистая, у неё нежная текстура, легко наносится, практически не имеет запаха, финиш абсолютно матовый, не сушит губы, долго держится, комфортная в носке, не оставляет следов.

6. Star-продукт коллекции — BB-крем YSL BB Creme Skintone Perfector SPF 25 с фактором защиты от солнца, достаточным для городских условий. Как и все bb-кремы, средство ухаживает за кожей, выполняет функцию праймера для мейк-апа, консилера и матирующего серума. Мой оттенок – Medium, среднего тона. Лёгкий, почти прозрачный и очень полезный.

7. Bath & Body Works: Aromatherapy Body. Люблю все средства из линии ароматерапии. Скрабы, масла, крема и баттеры для тела. А ещё свечи. Это магия! Чудесные продукты, натуральные, расслабляющие и успокаивающие и душу, и тело.