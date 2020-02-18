На SPA-уикенд – в зимнюю Турцию

Летом-2020 отдых в отеле Papillon Ayscha Hotel 5* в Белеке (на фото) будет стоить до 300 000 рублей на двоих. А сейчас туда можно слетать за 47 000.

Если вы хотите на два-три дня «сменить картинку», окунуться в релакс и романтику, отдохнуть и загореть у моря, для этого не обязательно лететь на край света: Турция совсем близко. Там сейчас тепло, в отелях – бассейны с подогревом и множество SPA-программ. А цены – в разы ниже летних.

Анна Улитина, директор турагентства.

Уже несколько лет подряд я дарю себе на 8 Марта выходные в турецком Белеке. Многие мои коллеги летают в Турцию по нескольку раз за «несезон», и причины для этого очень весомые.

Первая – погода: зимой на турецких курортах можно застать очень тёплые деньки, когда температура днем держится в районе +19+21 градус: можно гулять по берегу моря, дышать чистым воздухом, наслаждаться живописными видами.

Море в это время прохладное, но в отелях высокого уровня есть бассейны с подогревом. А в случае непогоды можно понежиться в SPA, принять участие в интересной анимации или сходить на вечернее шоу.

Вторая причина посетить Турцию сейчас – финансовая: зимой и в начале весны туры сюда гораздо дешевле, чем летом. Сейчас можно с небольшими затратами позволить себе побывать в шикарных отелях, которые в сезон стоят баснословных денег! В таких отелях к вашим услугам будут великолепные номера, роскошная кухня с огромным количеством экзотических фруктов, морепродуктов, дорогих сыров и напитков и премиальный сервис в виде индивидуального трансфера в аэропорт, ожидания рейса в вип-зале и многих других.

Для примера, в феврале-марте 7 ночей в Club Hotel Sera 5*, Анталья, по системе «ультра всё включено» обойдутся в 46400 руб. за двоих. В начале марта романтический уикенд на двоих в Papillon Ayscha Hotel 5* в Белеке обойдется в 47300 руб.

В отелях зимой, как и летом, работает взрослая анимация и детские клубы: можно смело ехать с ребенком и не переживать, что ему будет скучно.

Дорогие отели (которые в это время года очень доступны) всегда предлагают разнообразную SPA-программу. Это турецкий хамам, всевозможные пилинги, массажи, обертывания, косметологические процедуры, витамин-бары, талассо-процедуры с использованием морской воды, соли, водорослей, снежные фонтаны – список полезных и приятных удовольствий бесконечен. После процедур кожа становится необыкновенно мягкой и упругой, приобретает тонус и насыщается жизненной энергией. За два-три дня во многих турецких отелях можно пройти экспресс-программу детокса – очищения организма и вернуться домой легкими, посвежевшими и полными сил. На морских курортах SPA вдвойне полезнее: натуральные компоненты, используемые для процедур, сочетаются с лечебным климатом и расслабленной обстановкой, что дает максимальный результат.

Поездка на уикенд слишком короткая, чтобы тратить время на долгие перелеты в экзотические страны. С Турцией вы можете оказаться в лете всего за 3 часа и по демократичной цене устроить себе мини-отпуск с массой удовольствий для тела и души!