Фотопроект «Мамы и дети»: Виктория Попова и Тимофей
Знакомьтесь: Виктория Попова, креативный директор студии Poрs Nails (@vikapops_nails), и сын Тимофей.
— Одна из главных вещей, которой я считаю важным научить сына, – принимать решения самостоятельно, — говорит Виктория.
Ребенок имеет полное право высказывать свое мнение. И «ты еще слишком мал» – не довод против.
Не разрешаю сыну вступать в конфликты первым.
Любимое занятие с ребенком – смотреть мультики и чесать спинку))). У папы с Тимофеем другая тема – велосипед.
Недопустимая для меня вещь в воспитании – рукоприкладство.