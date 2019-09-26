Фотопроект «Мамы и дети»: Виктория Попова и Тимофей

Знакомьтесь: Виктория Попова, креативный директор студии Poрs Nails (@vikapops_nails), и сын Тимофей.

— Одна из главных вещей, которой я считаю важным научить сына, – принимать решения самостоятельно, — говорит Виктория.

Ребенок имеет полное право высказывать свое мнение. И «ты еще слишком мал» – не довод против.

Не разрешаю сыну вступать в конфликты первым.

Любимое занятие с ребенком – смотреть мультики и чесать спинку))). У папы с Тимофеем другая тема – велосипед.

Недопустимая для меня вещь в воспитании – рукоприкладство.

Укладка Виктории – Анна Алексеева (@mua_alekseeva, тел. 8-906-620-20-40).