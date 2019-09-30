Фотопроект «Мамы и дети»: Ирина Новосильева, Вика, Рита и Никита

Героями нашей съемки стали Ирина Новосильцева, директор агентства «Юлия-Недвижимость», и ее дети Вика, Рита и Никита.

- Главное в вопросах воспитания детей – последовательность, — говорит Ирина. — Если что-то разрешили или запретили сегодня, то так должно быть и завтра, и взрослые поступают так же!

Недопустимым в воспитании считаю обманывать детей и выставлять им требования, которых не придерживаются сами родители.

В воспитании придерживаюсь общечеловеческих ценностей. Фанатизмом в любых проявлениях стараюсь не увлекаться. И гаджеты разрешаем в разумных пределах, и со спортом притормозить можем, если замечаем, что занятия идут в ущерб гармоничному развитию.

Макияж Юлии – Анна Алексеева, @mua_alekseeva, тел. 8-906-620-20-40.