На Куликовом поле встретили лето. По-народному

Ежегодным фестивалем народных традиций «Былина» Музей-заповедник «Куликово поле» открыл летний сезон. На фестивальной поляне в селе Монастрырщино в минувшие выходные выступали и веселились более 600 гостей и участников «Былины» — детские хореографические и фольклорные коллективы. Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Российской Федерации, Музей-заповедник «Куликово поле» и Фонд развития общества «Наши дети». О большом празднике под открытым небом, который собрал народные ансамбли из Тульской, Рязанской, Московской областей, рассказывает Дмитрий Образцов, соучредитель фестиваля, представитель Фонда развития общества «Наши дети».

— Фестивалю «Былина» — 11 лет. Каждый год участники и гости фестиваля видят что-то особое. Что нового появилось в этом году?

— Поменялось многое. Первое — в этом году мы сделали две сцены. На одной выступают хореографические коллективы, на другой — вокальные. Такое разделение выступающих позволяет сделать праздник более динамичным.

Дети сразу и активно включаются в жизнь фестиваля: те, кто ждет своей очереди выступить, могут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, которые присутствуют здесь в огромном многообразии.

Тематика для конкурсов и мастер-классов тщательно исследуется и подбирается сотрудниками музея. Все создано для того, чтобы научить гостей фестиваля новому и интересному. Здесь и воинские искусства, и старинная каллиграфия, рукоделие, различные ремесла — ткачество, например. Участники праздника и его гости всегда активно осваивают эти площадки.

Второе: мы решили пригласить в жюри специалистов из Курской области. Это совсем новые для фестиваля люди: нам интересен свежий взгляд.

Благодарим всех членов жюри, кто откликнулся и приехал.

Рады, что погода хорошая. На «Былину» погода нас никогда не подводила. Правда, однажды моросил мелкий дождик, детишкам пришлось бегать в дождевиках и в них выступать. Но это случилось только однажды, и праздника не испортило.

— Как проходит отбор участников? Они присылают заявки или вы сами ищете новые таланты?

— Есть постоянные участники, которые приезжают из года в год. Основа — это коллективы Тулы и Тульской области — местные коллективы традиционно очень сильные. Фольклор в Тульской области хорошо представлен. Потихоньку подтягиваются коллективы из соседних областей.

У нас были годы, когда даже из Иваново приезжали участники — очень сильные. Фестиваль расширяется год от года, становится межрегиональным. Мастерство участников тоже растет.

Ансамбли получают новый опыт выступления на открытых площадках. Это совсем иные ощущения, в закрытых пространствах. Всё — другое.

— Вы уже говорили про интерактивные площадки — они всегда заполнены и детворой, и взрослыми. Как разрабатываются такие элементы программы?

-Это полностью заслуга Музея-заповедника «Куликово поле».

Музейщики — люди творчески заряженные. Здесь есть специалисты, которые очень тонко чувствуют и знают народные забавы.

— Можно ли сказать, что фольклор через подобные фестивали обретает новое дыхание?

— Трудно сказать, насколько он корнями народный. Это определенный пласт русской культуры, который зародился не так давно, но на почве народных традиций. Музыка и песня сопровождала человека во все времена и на всех этапах его жизни. Человек пел в поле, танцевал.

То, что сейчас коллективы выступают на сцене — это немного оторвано от реальной жизни. Но это все равно на генетическом уровне укрепляет наш русский дух и позволяет вспомнить об истинно важных вещах. А поскольку самосознание к нам, русичам, возвращается — все традиции очень важны.

Традиции — это то, что родители должны передавать своим детям, только так фольклорное творчество будет жить дальше.

Больше никак.

Беседовал Дмитрий Шестопалов, студент 3 курса кафедры журналистики ТулГУ, участник проекта #coolpolepress

Фото Анастасии Пановой и Софьи Мининой, студенток 3 курса кафедры журналистики ТулГУ