Тайны Куликова поля: почему после битвы русские продолжали платить дань Орде?

Победа на Куликовом поле показала русским, что Орду можно побеждать. Однако окончательно освободиться от даннических отношений не удалось. Почему Русь продолжала платить дань, рассказывает кандидат исторических наук Александр Владимирович Лаврентьев.

Режиссура Татьяны Гусевой, съемка Романа Солопова, монтаж Михаила Солопова.