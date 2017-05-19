Итоги конкурса «Детки на прогулке»
Фотоконкурс «Детки на прогулке» давно завершился. И мы подводим запоздавшие итоги. Да простят нас за эту паузу его победители и участники!
Из 74 забавных фото портальцы выбрали голосованием три лучших.
На первом месте в этот раз у нас оказалось сразу два фото: от KolxozNik и Anna201291. Они получили одинаковые 98 голосов.
Второе место и 73 плюса голосующие отдали фото podaro4ek.
Ну, а третий победитель N@sty@, получившая за своё фото 69 голосов.
Поздравляем победителей!
Обладатели первого места получат наши фирменные кружки.
А остальным мы дарим специальные
бейджики в профиль.
Приходите в редакцию за подарками!
Участвуйте в наших конкурсах и дальше.