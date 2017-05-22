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Выбраны котики-победители

Выбраны котики-победители

Завершился наш фотоконкурс «Милее кошки зверя нет».

Выбрать лучших было не просто - только просмотр 243 фото, участвующих в конкурсе, требует немалого сил. Но портальцы справились и оценили фото, которые им понравились. 

Первое место  и 87 голосов получило фото Кристины Ивановой.

На втором месте кадр Lynx22, набравший 76 голосов.

Ну, а третье место досталось svmedv. Фото получило 71 голос.

Поздравляем победителей!


Обладателю первого места мы дарим нашу фирменную кружку.
А обладатели 2 и 3 места получают специальные бейджики в профиль.

Приходите в редакцию за подарками!

Участвуйте в наших следующих конкурсах.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:54 +2

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