Выбраны котики-победители

Завершился наш фотоконкурс «Милее кошки зверя нет».

Выбрать лучших было не просто - только просмотр 243 фото, участвующих в конкурсе, требует немалого сил. Но портальцы справились и оценили фото, которые им понравились.

Первое место и 87 голосов получило фото Кристины Ивановой.

На втором месте кадр Lynx22, набравший 76 голосов.

Ну, а третье место досталось svmedv. Фото получило 71 голос.

Поздравляем победителей!



Обладателю первого места мы дарим нашу фирменную кружку.

А обладатели 2 и 3 места получают специальные бейджики в профиль.

Приходите в редакцию за подарками!

Участвуйте в наших следующих конкурсах.