Выбраны котики-победители
Завершился наш фотоконкурс «Милее кошки зверя нет».
Выбрать лучших было не просто - только просмотр 243 фото, участвующих в конкурсе, требует немалого сил. Но портальцы справились и оценили фото, которые им понравились.
Первое место и 87 голосов получило фото Кристины Ивановой.
На втором месте кадр Lynx22, набравший 76 голосов.
Ну, а третье место досталось svmedv. Фото получило 71 голос.
Поздравляем победителей!
Обладателю первого места мы дарим нашу фирменную кружку.
А обладатели 2 и 3 места получают специальные бейджики в профиль.
Приходите в редакцию за подарками!
Участвуйте в наших следующих конкурсах.