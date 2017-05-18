Голосуем за самые очумелые ручки!
Началось голосование в нашем фотоконкурсе «На все руки мастер».
В конкурсе участвует 108 разнообразных работ, в различных стилях и направлениях, от вышивки, росписи по текстилю и тортов, до картин, аэрографии и ландшафтного дизайна.
Отмечайте плюсом самые яркие и необычные творения!
Итоги конкурса мы подведём 30 мая.
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