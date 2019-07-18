Выбраны лучшие котики
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Котики».
Первое место получает снимок от Marsuta. Портальцы отдали ему 71 голос.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
53 голоса и второе место получило фото от пользователя LEA79.
На третьем месте кадры от пользователей Klava и Ztula. Портальцы отдали им по 46 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!