Выбраны лучшие котики

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Котики».

Первое место получает снимок от Marsuta. Портальцы отдали ему 71 голос.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

53 голоса и второе место получило фото от пользователя LEA79.

На третьем месте кадры от пользователей Klava и Ztula. Портальцы отдали им по 46 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!