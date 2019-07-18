блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Выбраны лучшие котики

Выбраны лучшие котики

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Котики».

Первое место получает снимок от Marsuta. Портальцы отдали ему 71 голос.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

53 голоса и второе место получило фото от пользователя LEA79.

На третьем месте кадры от пользователей Klava и Ztula. Портальцы отдали им по 46 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 16:08 +9

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Голосуем за пляжные фото
Голосуем за пляжные фото
Голосуем за фото летней Тулы
Голосуем за фото летней Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.