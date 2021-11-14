Подводим итоги фотоконкурса «День осенних пирогов»

Завершился фотоконкурс «День осенних пирогов». Время огласить результаты.

Первое место достается снимкам от Людмила Н. и Лена. Пользователи отдали за них 30 голосов.

Людмила Н. и Лена получают пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 25 голосов получает фото от пользователя LediOven(мама, свекровь).

Третье место досталось снимку от пользователя: LediOven(мама, свекровь). Портальцы отдали за него 21 голос.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!