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Подводим итоги фотоконкурса «День осенних пирогов»

Подводим итоги фотоконкурса «День осенних пирогов»

Завершился фотоконкурс «День осенних пирогов». Время огласить результаты.

Первое место достается снимкам от Людмила Н. и Лена. Пользователи отдали за них 30 голосов.

Людмила Н. и Лена получают пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 25 голосов получает фото от пользователя LediOven(мама, свекровь).

Третье место досталось снимку от пользователя: LediOven(мама, свекровь). Портальцы отдали за него 21 голос.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 09:30 +4
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«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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