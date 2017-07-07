Начинаем фотоконкурс на лучшего рыбака
Дорогие рыбаки и рыбачки и все, кому удавалось в полной мере насладиться всеми прелестями рыбалки!
Запускаем фотоконкурс специально для вас, чтобы вы могли лишний раз похвастаться уловом. Спиннинг, джиг, сбирулино, нудлинг, жерлица — слова совершенно дикие для профанов. Но тем, кто прекрасно понимает, о чём речь, и посвящён наш фотоконкурс.
Загружайте ваши фото сюда.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 7 июля по 4 августа.
Голосование продлится до 11 августа.