Начинаем фотоконкурс на лучшего рыбака

Дорогие рыбаки и рыбачки и все, кому удавалось в полной мере насладиться всеми прелестями рыбалки!

Запускаем фотоконкурс специально для вас, чтобы вы могли лишний раз похвастаться уловом. Спиннинг, джиг, сбирулино, нудлинг, жерлица — слова совершенно дикие для профанов. Но тем, кто прекрасно понимает, о чём речь, и посвящён наш фотоконкурс.

Загружайте ваши фото сюда.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!

Приём фотографий продлится с 7 июля по 4 августа.

Голосование продлится до 11 августа.