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Объявляем победителей «маскарада»

Объявляем победителей «маскарада»

Настал тот час, когда маски снимаются, карета превращается в тыкву, кучер — в мышь… Но это совсем другая история, а у нас — объявление победителей!

Первое место у нас завоевало подводное застолье с детским шампанским от parus74, которое украшает этот пост. Но это не главный подарок. Главный подарок — чудесная кружечка.

Второе место занял вежливый человек DiezeL. Ему — бейджик в профиль.

Третье место поделили аж две фотографии — Розарио Агро (c) и Dushelov. Мы долго думали, что делать и в итоге решили не скупиться. Всем бейджики!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 11:48 +10

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