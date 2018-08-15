Участвуйте в дачном фотоконкурсе
Принимаем фотографии на конкурс «Дачная радость».
Любите выращивать свои овощи, ягоды, фрукты и цветы? Предпочитаете отдыхать на даче - за прополкой, поливом и сбором урожая вместо шоппинга и просмотра телевизора? А может вы просто любите съездить на выходных на дачу и провести день вдали от города, с шашлыками? Выкладывайте на этот конкурс фотографии с дачной тематикой - покажите свои агрономические достижения и радостные моменты.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 15 августа по 7 сентября.
Голосование продлится до 18 сентября.