Участвуйте в дачном фотоконкурсе

Принимаем фотографии на конкурс «Дачная радость».

Любите выращивать свои овощи, ягоды, фрукты и цветы? Предпочитаете отдыхать на даче - за прополкой, поливом и сбором урожая вместо шоппинга и просмотра телевизора? А может вы просто любите съездить на выходных на дачу и провести день вдали от города, с шашлыками? Выкладывайте на этот конкурс фотографии с дачной тематикой - покажите свои агрономические достижения и радостные моменты.