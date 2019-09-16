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Победители конкурса «Тельняшки: полосатый марафон»

Победители конкурса «Тельняшки: полосатый марафон»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Тельняшки: полосатый марафон».

Первое место получает кадр от Sinitsa, портальцы отдали ему 29 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

С небольшим отрывом второе место получают снимки от modern956. Они получили 28 и 26 голосов соответственно.

На третьем месте кадр от пользователя Ирина Энгельман. Портальцы отдали ему 20 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 10:39 +3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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