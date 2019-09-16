Победители конкурса «Тельняшки: полосатый марафон»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Тельняшки: полосатый марафон».
Первое место получает кадр от Sinitsa, портальцы отдали ему 29 голосов.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
С небольшим отрывом второе место получают снимки от modern956. Они получили 28 и 26 голосов соответственно.
На третьем месте кадр от пользователя Ирина Энгельман. Портальцы отдали ему 20 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!