Победители конкурса «Тельняшки: полосатый марафон»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Тельняшки: полосатый марафон».

Первое место получает кадр от Sinitsa, портальцы отдали ему 29 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

С небольшим отрывом второе место получают снимки от modern956. Они получили 28 и 26 голосов соответственно.

На третьем месте кадр от пользователя Ирина Энгельман. Портальцы отдали ему 20 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!