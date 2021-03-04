Подводим итоги фотоконкурса «Самый лучший мужчина»
Завершился фотоконкурс «Самый лучший мужчина». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Насти Белёвцевой. Пользователи отдали за него 24 голоса.
Настя Белёвцева получает электронный дартс.
Второе место и 21 голос получает фото от пользователя liska1979.
Третье место досталось снимку от пользователя: NEOPRен. Портальцы отдали за него 19 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!