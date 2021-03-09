Подводим итоги фотоконкурса «Прекрасные женщины»

Завершился фотоконкурс «Прекрасные женщины». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от веточки. Пользователи отдали за него 57 голосов.

веточка получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 33 голоса получает фото от пользователя LediOven (свекровь,мама).

Третье место досталось снимку от пользователя: Nastena1980. Портальцы отдали за него 32 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!