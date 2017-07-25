Объвляем свадебный фотоконкурс

Лето - время богатое не только кадрами соблазнительных морских видов. Это и горячая свадебная пора. У вас есть красивые, забавные, редкие и любимые фотографии со своей свадьбы или с торжества ваших друзей и близких? Делитесь ими!