Фотоконкурс «Мисс ноябрь»

Объявляем начало фотоконкурса «Мисс ноябрь».



Осенних фото в окружении ярких красок и сочетания зелени с жёлтым много не бывает. А если в кадре ещё и прекрасная дама - тем более!

Принимаем на конкурс фото прекрасных дам в осенних сюжетах.