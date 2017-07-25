Выкладывайте фото с воздушными шариками

В конкурсе «Мой воздушный шарик» мы решили собрать самые красивые кадры, на которых есть воздушные шарики. Не ограничиваем вас в фантазии - тема фото может быть любая, от праздника и подарка с шариками имениннику, до детских прогулок с яркими воздушными шарами.