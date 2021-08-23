Награждаем победителей фотоконкурса «Шоколадное настроение»
Завершился фотоконкурс «Шоколадное настроение». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Vasilieva. Пользователи отдали за него 21 голос.
Vasilieva получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 19 голосов получают фото от пользователей ЛЕхАН и Oiga.
Третье место досталось снимку от пользователя: LediOven(мама, свекровь). Портальцы отдали за него 16 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!