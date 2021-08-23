Награждаем победителей фотоконкурса «Шоколадное настроение»

Завершился фотоконкурс «Шоколадное настроение». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Vasilieva. Пользователи отдали за него 21 голос.

Vasilieva получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 19 голосов получают фото от пользователей ЛЕхАН и Oiga.

Третье место досталось снимку от пользователя: LediOven(мама, свекровь). Портальцы отдали за него 16 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!