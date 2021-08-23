Подводим итоги фотоконкурса «Моя коллекция»
Завершился фотоконкурс «Моя коллекция». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от AlexTula. Пользователи отдали за него 24 голоса.
AlexTula получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 17 голосов получает фото от пользователя Андрей Крупский.
Третье место досталось снимку от пользователя: AlexTula. Портальцы отдали за него 15 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!