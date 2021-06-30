Подводим итоги фотоконкурса «Пикники»

Завершился фотоконкурс «Пикники». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Rus_Ruslan. Пользователи отдали за него 22 голоса.

Rus_Ruslan получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 14 голосов получает фото от пользователя веточка.

Третье место досталось снимку от пользователя: Nordwest. Портальцы отдали за него 12 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!