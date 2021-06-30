Подводим итоги фотоконкурса «Пикники»
Завершился фотоконкурс «Пикники». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Rus_Ruslan. Пользователи отдали за него 22 голоса.
Rus_Ruslan получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 14 голосов получает фото от пользователя веточка.
Третье место досталось снимку от пользователя: Nordwest. Портальцы отдали за него 12 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!