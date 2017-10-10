Начался фотоконкурс осенних красок

Стартовал приём работ на фотоконкурс «Пошуршим листьями».



Любите разноцветные краски осени, сухие листья и прогулки в осеннем лесу? Обожаете шуршать ярко-золотой листвой и наслаждаться богатством оттенков и стараетесь запечатлеть эти моменты? Делитесь с нами своими кадрами с осенними листьями и красотой природы!